"Город смотрит на малый бизнес через розовые очки". Комментарий к 47-й сессии АрхГорДумы

В архангельском политизированном сообществе продолжается обсуждение итогов прошедшей сессии Горсовета. Иногда с вкраплением матерных неологизмов. Представляем вниманию читателей наиболее спокойный и взвешенный комментарий от депутата Владимира Карпова (фракция «Справедливая Россия»):

В ходе 47-й сессии была упрощена таблица, устанавливающая величину коэффициента К2 при расчете налога предпринимателями, которые платят ЕНВД. Документ получился большой, и не менее путаный, чем прежний. Где-то коэффициент увеличили, приравняв территорию округа Майская горка к Ломоносовскому и Октябрьскому округам, где-то уменьшили, изменив границы налоговых зон в окраинных округах.

В ходе обсуждения проекта разгорелась жаркая дискуссия, причем фракция власти поддержала предложение администрации города, а все остальные фракции дружно критиковали.

Например, за то, что в проекте решения и в пояснительной записке не оказалось расчётов увеличения поступлений от этого налога в бюджет города. Депутатам устно пояснили, что дополнительно ожидается получение 50 млн. рублей, что вызвало недоумение. Так как ЕНВД в бюджет города платят местные малые предприятия, которым как раз и повышаются налоги.

После дополнительных вопросов оказалось, что разработчики проекта смотрят на положение малого бизнеса через розовые очки. И такой важный аспект, как сокращение трудоспособного населения за последние два года сократилось на пять тысяч человек, оказалось невостребованным.

Тем не менее, в структуре населения города Архангельск доля пожилых людей составляет уже 24%, а детей - 17%. Данный факт свидетельствует о высоком уровне демографической «старости» населения. Также за 2017 год оборот организаций (без субъектов малого предпринимательства) вырос на 1% к уровню 2016 года, рентабельность прибыли у 69% организаций города оказалась ниже 10%, а оставшиеся 31% организаций вовсе получили убыток на сумму 1 538,7 млн. рублей!

Да, в 2017 году объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) по городу Архангельск составил 14 917,5 млн. рублей, что на 18,3% выше уровня 2016 года. Но кому известно, что прирост инвестиций в основной капитал в 2017 году обеспечен исключительно за счёт прироста бюджетных средств? Тем не менее, это так.

Волнует также сокращение численности работающих в организациях города. За два года произошло сокращение на 10 000 человек. Это выше снижения численности населения в трудоспособном возрасте. Что указывает на скрытую безработицу и численность «теневой занятости».

Не должно радовать и то, что доходы, полученные от аренды муниципального имущества, падают год за годом (2015 год – 133,5 млн. руб.; 2016 – 107,9 млн. руб., 2017 – 97,9 млн. руб.), а продажа муниципального имущества растет (в 2017 в городской бюджет году поступило 141,0 млн. рублей, а в 2016 году - 188,7 млн. руб., в 2015 году – 205,5 млн. руб.).

Для выполнения указов Президента по повышению прожиточного уровня до величины МРОТ в городском бюджете не хватает 460 миллионов. Вот почему и было предложено поднять коэффициент К2 у малого бизнеса. На самом деле, истинное положение малых предприятий хуже, чем у средних и больших. Может, это не слишком понятно, потому как предприятия на ЕНВД не составляют баланс и не подают его в налоговую.

В лучшем случае, они сегодня работают с нулевой прибылью. И даже небольшое увеличение налоговой нагрузки может побудить к одному – уходу «в тень». Тогда бюджет потеряет еще больше.

Избежать этого можно. Для чего я предложил начать с изменения устаревшего метода расчета ЕНВД с применением физических показателей на расчет с применением финансовых показателей.

Я предложил на сессии создать рабочую группу, разобрать на ней новую концепцию ЕНВД, после чего через областное Собрание обратиться в Государственную Думу с законодательной инициативой. К сожалению, предложение не нашло отклика у депутатов. 19 из них поддержали проект, 6 проголосовали против.