В лучших традициях. За Петровский парк возьмется "Архангельскгеологодобыча".

Сотрудничество муниципалитета и предприятия «Архангельскгеологодобыча» впредь будет основываться на официальном соглашении, которое подписали глава города Игорь Годзиш и генеральный директор предприятия Сергей Неручев.

Акционерное общество «Архангельскгеологодобыча» является партнером города в реализации крупных и социально значимых проектов. Один из них – благоустройство Петровского сквера – уже реализуется. Подписание соглашения позволит выстроить планомерную работу по нескольким направлениям.

- «Архангельскгеолдобыча» является авторитетной компаний, которая стабильно и успешно работает, смело смотрит в будущее. Содействие такого партнера для города большая ценность, – Игорь Годзиш.

В ходе встречи Игорь Годзиш и Сергей Неручев обсудили ближайшие планы благоустройства Петровского сквера. Предстоящим летом воссоздание уютной прогулочной зоны вдоль набережной продолжится после вынужденной паузы, которая была необходима для проведения археологических изысканий.

Следующий этап благоустройства сквера предполагает укрепление откосов, завершение реконструкции лестниц, озеленение и обустройство сети дорожек. Кроме того, планируется изготовление и установка воссозданной копии знаменитой беседки Грина. Данная часть проекта является достаточно трудоемкой, поскольку конструкция уникальна и состоит из множества элементов, в том числе, кованных. Однако ее размещение на историческом месте придаст особый колорит обновленному скверу. В последующие годы также будет решаться и судьба ограждения вокруг зеленой зоны. В настоящее время не более 60% его элементов сохранились, и они требуют серьезного ремонта. По предварительным расчетам, на то, чтобы облагородить ограждение потребуется более 30 млн. рублей. Альтернативный вариант, который также рассматривается историками и градостроителями, - демонтаж оставшихся элементов и создание живой изгороди.

- Это интересный и красивый проект, мы рады в нем участвовать. Нам нравится город, и мы хотим, чтобы он стал еще лучше, - поддержал идею генеральный директор предприятия «Архангельскгеологодобыча» Сергей Неручев.

В рамках соглашения муниципалитет и АО «Архангельскгеологодобыча» планируют совместно работать не только над благоустройством территорий, но при проведении значимых спортивных и праздничных мероприятий.

Напомним, что в недалеком прошлом АГД принимала активное участие в социальной и культурной жизни не только Архангельска, но и всего региона.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)