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С расчетом на научные кадры. Фонд капремонта подписал соглашение с САФУ

Возможности университета позволят Фонду капремонта Архангельской области не только учить своих специалистов, повышать их квалификацию, но и использовать новые технологии при производстве ремонтных работ, работать рука об руку с предприятиями по проектированию и строительно-монтажным работам, соучредителями которых является университет. Это подчеркнул генеральный директор регионального оператора Александр БАРАЕВ на встрече с ректором САФУ Еленой КУДРЯШОВОЙ и руководителями высших школ вуза.

Встрече предшествовала работа над Соглашением по разным направлениям сотрудничества. Часть из них были презентованы делегации Фонда, которая побывали в Высшей инженерной школе и Высшей школе энергетики, нефти и газа. Директор высшей инженерной школы Сергей АКСЕНОВ провел коллег по лабораториям строительного материаловедения, механики грунтов и пожарно-технической экспертизы строительных и отделочных материалов, директор Высшей школы энергетики,  нефти и газа Павел МАРЬЯНДЫШЕВ – по лаборатории котельно-топливного оборудования. Все они непосредственно связаны с ЖКХ, строительством, капитальным ремонтом.

Также Александру БАРАЕВУ и его коллегам рассказали о направлениях подготовки бакалавров, специалистов, магистров в сфере строительства и ЖКХ, программах дополнительного образования.

Участники встречи обсудили направления сотрудничества в области образования, науки, разработки и реализации профессиональных образовательных программ, направленных на удовлетворение потребностей Фонда в подготовке кадров и повышении квалификации сотрудников. Также поддержку нашла и тема организации практик и стажировок студентов университета в Фонде, трудоустройство выпускников. Договорились, что ведущие специалисты Фонда будут участвовать в работе государственных аттестационных и экзаменационных комиссий, предлагать темы курсовых и выпускных квалификационных работ, а также совместных научно-исследовательских разработок по актуальным для Фонда направлениям.

По словам помощника ректора САФУ Евгения МИХАЙЛОВСКОГО, сегодня образовательный процесс в САФУ выстроен таким образом, что университет способен предложить заказчику любые образовательные программы – под те потребности, которые ему необходимы. Пример тому – обучение ТОП-менеджмента Котласского ЦБК и других крупных предприятий.

«Во время образовательного процесса мы начинаем четко понимать проблемы тех, кто учится, - и помогаем решать именно те задачи, которые стоят перед нашими слушателями», - уточнил Евгений Александрович.

А ректор Елена КУДРЯШОВА добавила, что они смогут создать любые программы, в которых заинтересован Фонд капремонта.

 «Эта встреча назрела неспроста, - мы почувствовали, что нам это необходимо, - отметил, обращаясь к ректору САФУ Елене КУДРЯШОВОЙ и ее коллегам, Александр БАРАЕВ. – За три года работы мы вышли на серьезные объемы: если в 2015 году начинали с 260 млн рублей, то в 2017 году в системе капремонта уже было аккумулировано больше миллиарда рублей. Начали буксовать – где-то нам не хватает опыта профессионалов, знаний, в ряде моментов, где потребитель ждет от нас лучших результатов, мы дать их не можем, потому что они достигаются только с применением новых технологий и материалов. Удовлетворить запросы людей, для которых мы выполняем капремонт, - для нас станет возможно, опираясь на опыт, наработанный в САФУ. Поэтому мы с великим желанием будем работать совместно с вами».

Руководитель Фонда капремонта подчеркнул, что в ходе экскурсии он уже увидел и узнал много полезного. Это касается предложений по использованию материалов, эффективных технологий, к которым долго шли, - все это будет обсуждено с инженерами Фонда и подрядчиками.

Отдельного внимания заслуживает рассказ Павла МАРЬЯНДЫШЕВА и проректора по инфраструктурному развитию Александра ТУТЫГИНА  о системе управления ресурсами всех 200 зданий, принадлежащих университету. Все они управляются по принципу «умный дом» из единого центра, что позволяет экономить свыше 20 тысяч рублей по каждому зданию ежемесячно. И в этом, сказал директор Высшей школы энергетики, нефти и газа, было бы интересно наладить взаимодействие с Фондом по внедрению подобных технологий в дома, где будет производиться капремонт внутридомовых инженерных систем.

Для Фонда капремонта важно, что организации, соучредителями которыми является САФУ, входят в СРО, а, значит, смогут участвовать  в аукционных процедурах и работать в качестве подрядчиков.

«Мы готовы работать с организациями САФУ, если они, в свою очередь, готовы заниматься жилфондом, - и по проектированию, и по обследованию и мониторингу МКД, и по строительно-монтажным работам, и по энергоэффективности капремонта», - сказал Александр БАРАЕВ.

Достигнутые договорённости руководители САФУ и Фонда капитального ремонта Архангельской области закрепили подписанием Соглашения о сотрудничестве. А присматривать за тем, чтобы все шло на пользу и во славу науки, будет маленький Ломоносов, глиняную фигурку которого Елена Кудряшова подарила Александру Бараеву.  

13 апрель 07:59 | : Экономика

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