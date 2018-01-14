Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Россиянам предложили копить на "достойную пенсию". Сколько это в денежном выражении?

Министр финансов Антон Силуанов предложил россиянам самостоятельно озаботиться достойной пенсией и не рассчитывать только на государство.

«Безусловно, помимо государственного пенсионного обеспечения граждане должны сами заботиться о том, чтобы по завершении работы получать достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений. Именно такую возможность государство должно предоставлять в виде стабильно работающих пенсионных систем».

Дальше главный по финансам уточнил, что государство фактически будет кредитоваться у собственных граждан, чтобы вкладывать их деньги в инвестиции, так как ему самому не хватает длинных денег.

«Работники должны постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать эти ресурсы после выхода на пенсию. Безусловно, эти длинные ресурсы должны быть использованы и в инвестиционных целях». То есть, речь идет об участии в бизнесе, но в добровольно-принудительном порядке.

Между тем, наблюдатели сомневаются в большой очереди из желающих вложить свои деньги в инвестиционные проекты с сомнительной отдачей, ибо подавляющая часть россиян привыкла ждать милости именно от государства. Другое дело, финансовые пирамиды с 300% годовых…

P.S. И что такое достойная пенсия?

Со средней в России зарплатой в 39 тысяч рублей гражданин, по замыслу Силуянова, должен отчислять 6%. То есть 2340 рублей. Даже если нашему человеку повезет, и он за 30 лет стажа ни разу не будет сидеть без работы, не попадет под галопирующую инфляцию, не потеряет деньги в обанкротившихся инвестиционных фондах и ПНФ, то за свою жизнь он сбережёт максимум 842 тысячи рублей. Официальный уровень дожития в России — 20 лет, и прибавка к пенсии составит всего 3,5 тысячи рублей в месяц. Стоит ли игра свеч, решать каждому персонально.

11 апрель 07:30 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Митинг в Вельске в поддержку действующего главы города Игоря Рогозина (ВИДЕО)
За кого голосуют собачки? «Сказки бабушки Галины», выпуск 34
"Сказки бабушки Галины", выпуск 33. Женщины, с ананасом вас!
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2018 (92)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20