Россиянам предложили копить на "достойную пенсию". Сколько это в денежном выражении?

Министр финансов Антон Силуанов предложил россиянам самостоятельно озаботиться достойной пенсией и не рассчитывать только на государство.

«Безусловно, помимо государственного пенсионного обеспечения граждане должны сами заботиться о том, чтобы по завершении работы получать достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений. Именно такую возможность государство должно предоставлять в виде стабильно работающих пенсионных систем».

Дальше главный по финансам уточнил, что государство фактически будет кредитоваться у собственных граждан, чтобы вкладывать их деньги в инвестиции, так как ему самому не хватает длинных денег.

«Работники должны постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать эти ресурсы после выхода на пенсию. Безусловно, эти длинные ресурсы должны быть использованы и в инвестиционных целях». То есть, речь идет об участии в бизнесе, но в добровольно-принудительном порядке.

Между тем, наблюдатели сомневаются в большой очереди из желающих вложить свои деньги в инвестиционные проекты с сомнительной отдачей, ибо подавляющая часть россиян привыкла ждать милости именно от государства. Другое дело, финансовые пирамиды с 300% годовых…

P.S. И что такое достойная пенсия?

Со средней в России зарплатой в 39 тысяч рублей гражданин, по замыслу Силуянова, должен отчислять 6%. То есть 2340 рублей. Даже если нашему человеку повезет, и он за 30 лет стажа ни разу не будет сидеть без работы, не попадет под галопирующую инфляцию, не потеряет деньги в обанкротившихся инвестиционных фондах и ПНФ, то за свою жизнь он сбережёт максимум 842 тысячи рублей. Официальный уровень дожития в России — 20 лет, и прибавка к пенсии составит всего 3,5 тысячи рублей в месяц. Стоит ли игра свеч, решать каждому персонально.