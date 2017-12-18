Один за двоих. Архангельский МУП "САХ" встал на путь обновления

В «Спецавтохозяйстве», которому долгое время пророчат скорое банкротство, идет замена спецтехники.

Сейчас в его автопарке из старой гвардии остались две спецмашины, зато новые по уверению руководства МУПа способны работать за двоих.

Полный автопарк МУП «САХ» на сегодняшний день состоит из двух отечественных машин «Экомтех» МКЗ-50, двух латвийских MTM ing, и бункеровоз для больших восьмикубовых контейнеров. Еще один латвийский мусоровоз собираются приобрести в обозримом будущем.

Также идет замена старых мусорных контейнеров на новые, часть из которых оцинкованные.

Отметим, что в городском хозяйстве идет замена не только техники, но и руководителей – в местных СМИ уже появилась информация о скором уходе директора департамента ЖКХ Никиты Кривонкина.

(фото с сайта arh.mk.ru)