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Всё не так плохо. Сегодня наши пенсии увеличатся на 255 рублей

1 апреля в России пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, проиндексируют на 2,9%, что составит около 255 рублей. Средняя пенсия по стране подрастет до девяти тысяч рублей.

— Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2017 год (8315 рублей) и за 2016 год (8081 рубль), темп роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2017 год составил 102,9%, — радостно рапортуют представители Пенсионного фонда.

Параллельно средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы увеличится на 378 и 382 рубля и составит 13 тысяч 410 и 13 тысяч 556 рублей.

После индексации пенсия россиян из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны увеличится до 30 тысяч 694 рублей и 35 тысяч 387 рублей.

Помимо индексации социальных пенсий увеличатся госпенсии военных, которые проходили службу по призыву, и их семей, а также у пострадавших при радиационных или техногенных катастрофах и других.

01 апрель 09:27 | : Экономика

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