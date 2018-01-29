Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

А грибок-то был! Зачем министр Карпунов сказал полпреду Цуканову неправду?

В распоряжение редакции попала копия официального письма, направленного главврачом Архангельской областной клинической больницы Игорем Петчиным на имя главы регионального Минздрава Антона Карпунова, датированное 10.10.2017 года.

В документе перечисляются по пунктам проблемы и недоделки, возникшие при строительстве Областного перинатального центра – отсутствие проектной документации на систему телемедицины, проблемы с водоснабжением больничного городка, восстановление асфальтового покрытия и пр.

Наше внимание привлек пятый пункт (без всяких ассоциаций с советским паспортом):

  • - Грибок в подвале. В подвале здания применен отделочный материал «гипсокартон». Считаем применение данного материала в отделке подвала нецелесообразным, так как при повышенной влажности, вызванной природным или техногенным подтоплением подвала, на гипсокартоне чрезвычайно быстро развиваются грибковые культуры. Данный факт может вызвать серьезные проблемы в процессе эксплуатации. Для решения данной проблемы ЗАО «Гипроздрав» разработал проектное решение, предусматривающее полный демонтаж гипсокартона, утеплителя и штукатурки, обработка поверхностей дезинфицирующим средством и новая отделка гипсокартоном и штукатуркой.

Предлагаем обратиться к генеральному подрядчику строительства перинатального центра с предложением рассмотреть вопрос о применении других отделочных и конструкционных материалов, а именно заменить перегородки на кирпичные, облицовку стен изменить на оштукатуривание стен известковыми растворами.

Так же просим рассмотреть вопрос о проведении независимой экспертизы конструкций подвальных помещений (включая основание) о возможности дальнейшей эксплуатации подвала с учетом затопления подвала и возникновения грибка.

Напомним, что во время визита в Архангельск тогдашнего полпреда в СЗФО Николая Цуканова областной министр Карпунов при свидетелях втирал ему, что проблем с подвальным грибком у строящегося центра нет.

Экий врунишка…

30 март 14:40 | : Экономика / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


За кого голосуют собачки? «Сказки бабушки Галины», выпуск 34
"Сказки бабушки Галины", выпуск 33. Женщины, с ананасом вас!
«Сказки бабушки Галины», выпуск 32-й. Поезд "Архангельск-Москва" - тринадцать лет спустя
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (240)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20