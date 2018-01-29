А грибок-то был! Зачем министр Карпунов сказал полпреду Цуканову неправду?

В распоряжение редакции попала копия официального письма, направленного главврачом Архангельской областной клинической больницы Игорем Петчиным на имя главы регионального Минздрава Антона Карпунова, датированное 10.10.2017 года.
В документе перечисляются по пунктам проблемы и недоделки, возникшие при строительстве Областного перинатального центра – отсутствие проектной документации на систему телемедицины, проблемы с водоснабжением больничного городка, восстановление асфальтового покрытия и пр.
Наше внимание привлек пятый пункт (без всяких ассоциаций с советским паспортом):
Предлагаем обратиться к генеральному подрядчику строительства перинатального центра с предложением рассмотреть вопрос о применении других отделочных и конструкционных материалов, а именно заменить перегородки на кирпичные, облицовку стен изменить на оштукатуривание стен известковыми растворами.
Так же просим рассмотреть вопрос о проведении независимой экспертизы конструкций подвальных помещений (включая основание) о возможности дальнейшей эксплуатации подвала с учетом затопления подвала и возникновения грибка.
Напомним, что во время визита в Архангельск тогдашнего полпреда в СЗФО Николая Цуканова областной министр Карпунов при свидетелях втирал ему, что проблем с подвальным грибком у строящегося центра нет.
Экий врунишка…