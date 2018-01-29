А грибок-то был! Зачем министр Карпунов сказал полпреду Цуканову неправду?

В распоряжение редакции попала копия официального письма, направленного главврачом Архангельской областной клинической больницы Игорем Петчиным на имя главы регионального Минздрава Антона Карпунова, датированное 10.10.2017 года.

В документе перечисляются по пунктам проблемы и недоделки, возникшие при строительстве Областного перинатального центра – отсутствие проектной документации на систему телемедицины, проблемы с водоснабжением больничного городка, восстановление асфальтового покрытия и пр.

Наше внимание привлек пятый пункт (без всяких ассоциаций с советским паспортом):

- Грибок в подвале. В подвале здания применен отделочный материал «гипсокартон». Считаем применение данного материала в отделке подвала нецелесообразным, так как при повышенной влажности, вызванной природным или техногенным подтоплением подвала, на гипсокартоне чрезвычайно быстро развиваются грибковые культуры. Данный факт может вызвать серьезные проблемы в процессе эксплуатации. Для решения данной проблемы ЗАО «Гипроздрав» разработал проектное решение, предусматривающее полный демонтаж гипсокартона, утеплителя и штукатурки, обработка поверхностей дезинфицирующим средством и новая отделка гипсокартоном и штукатуркой.

Предлагаем обратиться к генеральному подрядчику строительства перинатального центра с предложением рассмотреть вопрос о применении других отделочных и конструкционных материалов, а именно заменить перегородки на кирпичные, облицовку стен изменить на оштукатуривание стен известковыми растворами.

Так же просим рассмотреть вопрос о проведении независимой экспертизы конструкций подвальных помещений (включая основание) о возможности дальнейшей эксплуатации подвала с учетом затопления подвала и возникновения грибка.

Напомним, что во время визита в Архангельск тогдашнего полпреда в СЗФО Николая Цуканова областной министр Карпунов при свидетелях втирал ему, что проблем с подвальным грибком у строящегося центра нет.

Экий врунишка…