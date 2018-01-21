Началась выдача ключей собственникам квартир в ЖК «PARUS» холдинга «Аквилон Инвест» в Северодвинске

Первые жильцы 1-й очереди ЖК «PARUS» получили ключи от своих квартир. Далеко идти им не пришлось, поскольку теперь офис холдинга «Аквилон Инвест» в Северодвинске располагается на 1-м этаже их дома.



9-12-ти этажный жилой комплекс общей площадью более 43 тыс. кв. м, возводится на площади им. Давида Пашаева и является самым масштабным проектом холдинга «Аквилон Инвест» в городе корабелов. Он расположен в центре Северодвинска, в районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. Рядом находятся четыре школы (в том числе одна – непосредственно во дворе), пять детсадов, взрослая, детская и стоматологическая поликлиники, драматический театр. В шаговой доступности – многофункциональные торгово-развлекательные центры, а также парки и скверы. ЖК «PARUS» будет иметь большой зеленый двор, площадью более 5 тыс. кв. м. Планируется разбивка всесезонного сквера с прогулочными дорожками и посадками елей, каштанов, кленов и сирени, установка универсального корта для футбола/хоккея с круговой беговой дорожкой, уличных тренажеров, игровых комплексов для детей разного возраста, отдельных площадок для скейтбординга, настольного тенниса, сквоша, скалодрома, велодорожек и велопарковок, а также устройство прогулочной площадки для отдыха взрослых. Гостевые стоянки для автотранспорта рассчитаны на 160 машиномест.



1-я очередь ЖК «PARUS» на 217 квартир уже сдана в эксплуатацию. В офисе холдинга «Аквилон Инвест» началась выдача ключей владельцам квартир. Сегодня, когда надежность застройщика выходит на первый план, возможность участникам долевого строительства получить интересующую информацию о приобретённой недвижимости крайне важна. Площадь помещений многофункционального центра обслуживания клиентов составляет 330 кв. м, что почти в два раза больше, чем в прежнем офисе на пр. Морской, 15. Предусмотрено наличие отдельных зон отдыха, отдела продаж, юридического отдела. Посетители смогут увидеть макеты всех жилых комплексов, которые холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Северодвинске. В новом офисе также размещается строительно-производственное подразделение.

- Более того, мы открываем ещё одно новое направление: мы будем сопровождать наши дома, создав управляющие компании, - рассказал председатель совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов. - Сегодня в городе корабелов мы строим порядка 70 тыс. квадратных метров. Из новых проектов достаточно интересна и востребована застройка в районе старого города, а также проект ЖК « NORDICA » – строительство первого в Северодвинске и первого во всей нашей области дома, спроектированного финским архитектором Юкка Тиканенном.



Напомним, что развитие жилищного строительства в Северодвинске обсуждалось на встрече главы города Игоря Скубенко с Александром Фроловым. По словам Игоря Скубенко, город берёт курс на комплексное освоение территорий.



- В идеале строительство в этой части города должно идти по принципу: один квартал – один застройщик, который не только будет возводить жилые дома, но и сразу предусматривать инфраструктуру, зелёные зоны, территории для спорта и отдыха. Реализация столь масштабных планов возможна только в партнёрстве с надёжными застройщиками, – отметил Игорь Скубенко.



Сейчас «Аквилон Инвест» строит в городе корабелов 4 жилых комплекса общей площадью порядка 70 тыс. кв. м. Муниципалитет приветствует приход добросовестных компаний в Северодвинск.



- Меня всегда волновал вопрос, как будет выглядеть площадь Пашаева – этот не законченный с советских времён архитектурный ансамбль. Чего тут только не было: и ларьки, и иные непонятные сооружения. Познакомившись с проектом застройщика, я получил представление, как будет выглядеть эта значимая для города площадь. Важно, что в архитектурном плане она получит завершённость, - отметил председатель городского Совета Северодвинска Михаил Старожилов.

Сейчас на 2-й очереди ЖК «PARUS» (429 квартир)на пл. Пашаева завершено у стройство свайного поля и бетонирование ростверка. Ведется монтаж фундаментных блоков гидроизоляция стен, устройство внутренних перегородок, монтаж перекрытия пола цокольного этажа. Выполняется установка 3-го башенного крана. Сдача объекта запланирована на 4-й квартал 2019 года. Видео со стройки можно посмотреть по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=tktJO3xC4ig

