"Вольное дело" выяснило, где депутаты архангельского Горсовета кушают лобстеров

Участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера» поведал архангельским избирателям, где и почём отдыхают народные избранники из Горсовета на наш счёт.

Иногда наглость тех, кто пробрался во власть и стал приближён к бюджетной кормушке просто поражает.

Но речь сегодня не о той наглости, которая поражает. Речь о наглости, которая обескураживает и заставляет сжиматься кулаки. От которой волосы (у кого они есть) встают дыбом.

Редакция располагает документом — это справка о возмещении расходов депутатам на исполнение поручений АГД (Архгордумы).

Типа, поручили. А те и поехали.

Дальше можно читать только скрепя от злости зубами.

Один из самых богатых депутатов Архгордумы Красильников — под двести только официальная зарплата и роскошная квартира в самом модном доме на Набережной. То есть, он лопается от денег, но в Абхазию летом решил поехать за счет бюджета.

Граждане, вдумайтесь: в Абхазию летом поехал депутат. Не в Нарьян-Мар зимой, а в солнечную Абхазию, где летом только мухи работают, да работники сферы услуг.

Не надо лепить дурака, что Красильников поехал туда знакомиться с работой социальной сферы. Не держите, мистер народ за идиотов, свою бабушку лохматьте: в Абхазии если и есть соцсфера, то в зачаточном состоянии.

Туда летом отдыхать ездят. Жаль не указано в документе, куда именно мистер Красильников за счет бюджета ездил: в Гагру, или в Пицунду?

За счёт бюджета в Америку два раза скатался председатель комиссии Архгордумы по ЖКХ Акишев.

Опытом ездил делиться, или опыт перенимать. В Америке. В Штате Мэн. Где про такую беду как канализационная вонь даже не слыхивали.

А ещё Акишев за счет бюджета дважды побывал в Финляндии и один раз в Германии.

Он самый путешествующий за бюджетный счёт депутат. И все по заграницам.

Ещё по заграницам любит кататься Синицкая — красава-дама — в одно время с Акишевым ездила. В скольки звездах жили?

Шампусик за завтрак пили, или Акишев за здоровый образ жизни, потому фрешик апельсиновый наяривали…

Что ели, что пили, что посмотрели?

Как переговоры, на каком языке?

То есть ещё и переводчика поимели…

Непригляден, холоден и не уютен Архангельск в марте: грязь, сугробы, мразь.

Иное дело в марте Краснродар: зацветают яблони, распускаются сады, зеленеет уже травка, казачки в коротких юбках, под декольте у них волнительная грудь лукаво выглядывает с переливается в лучах яркого солнца.

В воздухе — весна.

И именно весной в Краснодар улетели депутаты-любители футбола: Аюпов, Корельский, Широкий, Дудников. За счёт бюджета поехали из зимы в весну.

Особый позор такое для Корельского — он один из самых богатых юристов Архангельска и Дудникова — работающего в роскошной бизнес-структуре.

Впрочем, хватит нотаций. Вот полный список депутатов обратившихся за возмещением расходов на поездки в командировки.

Фамилия, сумма, место. Всё чин по чину. Граждане, в сентябре выборы в Архгордуму. Когда вы увидите эти 12 лица на пороге квартиры, или во дворе, то просите: зачем они ГОРОДСКИЕ депутаты возомнили себя парламентариями федерального и мирового уровня?

И почему за счет нищего городского бюджета путешествуете по миру.

Вопрос о том, есть ли у вас, господа, совесть можно не задавать. Ибо, бесполезно. Только усмешку вызовет. Депутат не поймёт…

Их всего 12 — избранных среди избранных. В том числе и депутат Яковлев — он сейчас подсудимый. Ровно за месяц до того как его взяли за коррупцию как мелкого фраера, он отважно за счет бюджета съездил в Москву. Для сведения: фирма депутата Яковлева имеет оборот около 60 млн рублей. Он не нищий и может себе позволить в Москву съездить и за свой счёт. Но зачем, если есть бюджет…

Справедливости ради отметим, что в списке 12 депутатов. У 18-ти избранников совесть ещё не потеряна. Или не до конца потеряна.

Обратите внимание, что самым скромным оказался депутат Пономарев. Всего лишь, съездил в Вологду три раза.

Интересно анализировать таблицу. К примеру, сравнивать суммы затраченные на равные по длительности командировки в одно и то же время в одно и тоже место.

Редакция очень надеется, что этим же анализом озаботятся ораны БЭП и КРУ с прокуратурой. Тут сильно пахнет чем-то нехорошим.

Так, например, из таблицы явно видно, что депутат Акишев и депутат Синицкая побывали в командировке в Финляндии в одно и тоже время. Даже количество дней одинаково. Однако…

У депутата Синицкой сумма около 57 тысяч рублей, а у Акишева около 51-й тысячи рублей. То ли Акишев поскромничал, то ли Синицкая… Либо перерасходовала, либо (страшно предположить) добавила цифр.

Или ещё пример…

Великолепная четверка депутатов-футболистов — Аюпов, Дудников, Корельский и Широкий…

Вчетвером в одно и тоже время в одном и том же Краснодаре. Одинаковое количество дней. У Аюпова, Корельского и Дудникова сумма 26 100.У Широкого — 15 570. Как так?..

Широкий жил скромнее? Тогда почему остальные шиковали? За счет бюджета…

Или, у Широкого вовремя совесть сработала на 10 000 рублей — разницу между его запросами и запросами Аюпова, Корельского и Дудникова?

Чего не смогли договориться?

Противоречивые показания.

А вот самый с виду скромный депутат Акишев…

Первый раз в США съездил на семь дней за 58 484 рублей, а второй раз на 8 чистых дней уже за 103 225 рублей. Аппетит вырос в ДВА РАЗА.

Как так? Лобстеров в штате Мэн кушал? Не обтрескался?

Ведь вроде не пьет — значит, элитный бурбон не потреблял. Или мы чего-то не знаем?

Может кто-то из депутатов, или критически мыслящих читателей спросит: а с какого перепугу, вы, журналюги всем этим интересуетесь, смакуете.

Ответ: ИМЕЕМ ПРАВО. Ибо, речь о бюджете. Живем мы с народом (избирателями) бедно и в грязи, а кто-то разъезжает по миру за счет бюджета.

Не справедливо.

And justice for all!

С поимённым списком - кто, где, когда, почём - можно ознакомиться здесь.