А кто-то стонет. Российские пенсионеры в 4 раза чаще стали отдыхать за границей

Число российских пенсионеров, планирующих путешествие или уже отдохнувших в 2018 году, составит не менее 15% от общего турпотока выезжающих за рубеж граждан. При этом по программам раннего бронирования на конец весны – начало осени доля заявок от туристов этой категории уже составила 28% от общего объема заявок.



«Стоит отметить, что эта цифра в течение года «размоется» основным турпотоком, который начнет формироваться с мая этого года. Но, по нашей оценке, эта цифра не станет меньше 15% от всех выехавших за рубеж в 2018 году», - отметил директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.



Согласно данным систем бронирования, в 2016 году численность туристов-пенсионеров составила 3,6% от общего турпотока, в 2017 году – 8,5%. При этом особо отметим, что в 2015 году такой показатель был равен всего 1,5%. «Это легко объясняется отсутствием в 2015 году самого массового направления – Турции. Тогда же был закрыт Египет. Но появление Турции в последующие годы привело к существенному росту», - пояснил И.Блинов.



Основной турпоток пенсионеров в 2016-2017 годах был ориентирован на Турцию (80%). Такая же тенденция сохранится и в текущем году, поскольку ее причины неизменны – комфортная погода круглый год, отсутствие визы, быстрый перелет, развитая инфраструктура, программы раннего бронирования, большой выбор отелей, доступные цены.