Северодвинский Торговый центр сдает в аренду помещения

Северодвинский Торговый центр предлагает в аренду следующие помещения:
· г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 48, площадь от 11 до 78 кв. метров (помещения под офис);
· г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 8, площадь 11 кв. метров (торговое помещение под розничную торговлю);
· г. Северодвинск, ул. Лебедева, д. 8, площадь 164,1 кв. метров (торговое помещение, изолировано, оборудовано двумя отдельными входами, выделенной зоной разгрузки, оснащено системами жизнеобеспечения, может использоваться в качестве офисных, допустима внутренняя перепланировка).
Контактный телефон 8 (8184) 52-26-47