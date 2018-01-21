""Аквилон Инвест": новые скидки от сильного застройщика

Праздники кончились… а скидки остались. Все клиенты холдинга «Аквилон Инвест», которые до 31 марта забронируют квартиры в строящихся жилых комплексах в Архангельске и Северодвинске получат скидку до 370 тысяч рублей.



В 2017 году компания построила в Архангельске и Северодвинске 85 тыс. кв. метров - 8 жилых домов, 1000 квартир и 328 машиномест в паркингах, встроенные помещения общественно-делового назначения. Кроме того, в строй вошел общественно-деловой центр DELTA - первый в Архангельске бизнес-центр европейского класса «А», где располагается самая северная в мире и первая в регионе гостиница мирового бренда Novotel.



Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. Разрабатывается планировка среднеэтажного жилого квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорский – ул. Индустриальная – ул. Лесная.

(на правах рекламы)