Без 5 минут миллионеры. На Котласском ЦБК юбилей... седьмой машины

3 марта коллектив седьмой бумагоделательной машины ЦБК отмечает пятилетие со дня выработки первой бумаги.

Пять лет за плечами – и почти миллион товарной продукции, выпущенной за этот короткий в сравнении с историей комбината срок. И это не просто белая бумага. Чистоцеллюлозная, высококлассная, отвечающая самым строгим мировым стандартам и пользующаяся большим спросом на рынке.

Один только факт: сегодня на новом производстве выпускают 55 миллионов пачек офисной бумаги. Получается, по пачке на каждого третьего россиянина. А теперь добавьте сюда бумагу в рулонах и листах и нашу гордость – мелованную всевозможных сортов. В общем, всем жителям страны хватит бумаги с «семерки».

Что важно – выпускают ее люди, искренне влюбленные в свое дело. А как по-другому? Практически все на «семерке» – пусковики. В 2011 и 2012 годах приняли непростое решение перейти на машину, которая тогда была еще в чертежах и технических документах.

Они учились в Светогорске и за рубежом. Изучали технологические схемы и систему управления оборудованием. Приводили в порядок свой будущий цех перед пуском. С дрожью в руках запускались «на воде» и с волнением ждали первую белую полоску на накате. И – каждый день в течение трех лет строительства мечтали, как это все будет в жизни.

В дневную смену 3 марта 2013 года пришло долгожданное сообщение: «Бумага на накате!» Как сказали девчонки, работающие на продольно-резательном станке БДМ-7, это событие по эмоциональному накалу сравнимо, пожалуй, только с ожиданием и моментом рождения ребенка. Так в большой комбинатовской семьей появилась долгожданная «Полина» (имя новой машине выбрали после конкурса, приуроченного к ее открытию).

Что тут скажешь? Круто! Для российской целлюлозно-бумажной отрасли построить комплекс с такой широкой ассортиментной линейкой в столь короткие сроки – большая редкость. И даже сейчас, спустя пять лет, примеров в нашей стране нет.

Причем каждый год технологический процесс на БДМ-7 улучшают, реализуя проекты, направленные на повышение качества и снижение затрат.

(по материалам tk-online)