Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Без 5 минут миллионеры. На Котласском ЦБК юбилей... седьмой машины

3 марта коллектив седьмой бумагоделательной машины ЦБК отмечает пятилетие со дня выработки первой бумаги.

Пять лет за плечами – и почти миллион товарной продукции, выпущенной за этот короткий в сравнении с историей комбината срок. И это не просто белая бумага. Чистоцеллюлозная, высококлассная, отвечающая самым строгим мировым стандартам и пользующаяся большим спросом на рынке.

Один только факт: сегодня на новом производстве выпускают 55 миллионов пачек офисной бумаги. Получается, по пачке на каждого третьего россиянина. А теперь добавьте сюда бумагу в рулонах и листах и нашу гордость – мелованную всевозможных сортов. В общем, всем жителям страны хватит бумаги с «семерки».

Что важно – выпускают ее люди, искренне влюбленные в свое дело. А как по-другому? Практически все на «семерке» – пусковики. В 2011 и 2012 годах приняли непростое решение перейти на машину, которая тогда была еще в чертежах и технических документах.

Они учились в Светогорске и за рубежом. Изучали технологические схемы и систему управления оборудованием. Приводили в порядок свой будущий цех перед пуском. С дрожью в руках запускались «на воде» и с волнением ждали первую белую полоску на накате. И – каждый день в течение трех лет строительства мечтали, как это все будет в жизни.

В дневную смену 3 марта 2013 года пришло долгожданное сообщение: «Бумага на накате!» Как сказали девчонки, работающие на продольно-резательном станке БДМ-7, это событие по эмоциональному накалу сравнимо, пожалуй, только с ожиданием и моментом рождения ребенка. Так в большой комбинатовской семьей появилась долгожданная «Полина» (имя новой машине выбрали после конкурса, приуроченного к ее открытию).

Что тут скажешь? Круто! Для российской целлюлозно-бумажной отрасли построить комплекс с такой широкой ассортиментной линейкой в столь короткие сроки – большая редкость. И даже сейчас, спустя пять лет, примеров в нашей стране нет.

Причем каждый год технологический процесс на БДМ-7 улучшают, реализуя проекты, направленные на повышение качества и снижение затрат.

(по материалам tk-online)

06 март 11:36 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (51)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20