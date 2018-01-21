Растут люди! МУП "Архкомхоз" возглавил бывший слесарь-водопроводчик

У МУП «Архкомхоз» появился новый директор. Им стал Александр Кузнецов, до этого много лет проработавший в городском «Водоканале» отнюдь не на ведущих позициях.

Напомним, что в конце января мэрия Архангельска распрощалась с директором «Архкомхоза» Мохначевым, отметившимся на этом посту крайней безынициативностью, за полгода в этой должности он не сделал ничего для вывода муниципального предприятия из глубокого кризиса.

Об Александре Кузнецове известно, что он родился 3 мая в Новодвинске. Окончил в 2007 году Архангельский государственный технический университет по специальности "Лесоинженерное дело", в 2011 – САФУ по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Работал с 2003 года на ДЗАО "Новодвинскбуммонтаж" учеником слесаря, слесарем-ремонтником. С 2005 – 2007 - менеджер ООО "СавинЛес", ООО "Двина-Лес". С 2007 по настоящее время работал в МУП "Водоканал", занимая различные технические должности: слесарь КИПиА 4 разряда, техник ПТО, начальник цеха по перекладке сетей водопровода, канализации и благоустройства.

Судя по всему, городская управа ждет от Александра прорывных идей.

(не самое лучшее фото… но какое есть)