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Грачи на подлете. Весенние скидки от "Аквилон-Инвест"

Первый день весны в этом году ознаменован началом новой акции холдинга «Аквилон Инвест».

До 31 марта клиенты холдинг «Аквилон Инвест» могут выбрать наиболее удобный вариант приобретения квартиры в жилых комплексах, строящихся в Архангельске и Северодвинске. По акции «Президентский люкс – все включено» можно купить квартиру, заказать чистовую отделку, получить в подарок сертификат на кухню, и шампанское. Либо выбрать скидку, которая составит до 300 тыс. рублей.

Все подробности можно узнать в офисах компании в Архангельске и Северодвинске и по телефону 65-00-08.

Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. Разрабатывается планировка среднеэтажного жилого квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорский – ул. Индустриальная – ул. Лесная.

 

01 март 14:22 | : Экономика

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