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Стоимость акцизов на алкоголь и табак вырастет на 10 – 25%

Правительство России планирует повысить стоимость акцизных марок на алкоголь и табак, которые ввозятся на территорию страны из-за границы. Проект соответствующего постановления опубликован на едином портале раскрытия информации, сообщают Известия.

Цена акцизных марок для маркировки табачной и алкогольной продукции может вырасти в среднем на 10-25 процентов.

Согласно пояснительной записке, стоимость акцизных марок для табачной продукции планируется поднять со 150 рублей за 1 тыс. штук до 200 рублей за 1 тыс. штук без учета НДС, сообщает «Интерфакс». Также предлагается повысить стоимость акцизной марки на алкоголь с 1700 рублей до 1850 рублей за 1 тыс. штук без учета НДС.

Необходимость повышения стоимости акцизных марок в документе обусловлена высоким уровнем инфляции за предыдущие годы, ростом курса валют, ростом стоимости продукции естественных монополий и индексацией заработных плат россиян.

Рост стоимости акцизов, как правило, отражается на цене продукта. Так, например, происходило с ценами на бензин осенью 2017 года. В январе 2018 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что стоимость бензина на 65 процентов состоит из налогов.

Уточняется, что проект постановления положениям договора о Евразийском экономическом союзе и положениям иных международных договоров РФ не противоречит.

Согласно действующему законодательству, ставки акцизов не могут быть изменены до 1 июля 2018 года.

 

 

 

01 март 10:19 | : Экономика

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