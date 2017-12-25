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В Северодвинске собираются восстановить общеобразовательную школу

Глава муниципалитета Игорь Скубенко провёл выездное совещание в бывшей школе № 7. Сегодня здание законсервировано, но сбрасывать со счетов его не планируют.

Напомним, в 2014 году строение на улице Полярная, 12 А обследовали. Согласно проектно-сметной документации стоимость реконструкции в ценах тех лет составляла порядка 300 миллионов рублей. Затем город попытался включить реконструкцию школы в федеральный проект «Инклюзивная школа для начальных классов».

- К сожалению, не получилось. Поменялся целый ряд федеральных программ, а приоритеты сместились в сторону строительства детских садов, - пояснил Сергей Попа.

Он напомнил, что требования к школам меняются. В, казалось бы, большом по размеру здании сегодня может разместиться не более 10 классов, а это - 225 учеников, педагогический коллектив и технический персонал.

Игорь Скубенко проинспектировал все этажи, подвал, чердак, спортивный зал и столовую школы, а после прямо на месте дал поручения. Управлению строительства и архитектуры предстоит провести дополнительные обследования здания, в том числе - кирпичной кладки фундамента и состояния чердачных помещений, а также вернуться к ранее разработанному проекту и внести корректировки в смету. Управлению образования глава города поручил просчитать самый оптимальный вариант использования строения - будет здесь только начальная школа или, к примеру, учреждение комбинированного типа с прикреплением к другому образовательному учреждению.

- Здание школы выглядит основательно. Будем выходить на область с намерениями его реконструкции и вводить объект в строй как образовательное учреждение. Справиться с таким проектом вполне реально в рамках софинансирования. Тем более, что запуск федеральной программы по строительству новых школ уже в этом году даст регионам более миллиарда рублей, - подчеркнул глава города.

20 февраль 13:47 | : Экономика

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