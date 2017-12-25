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Поморье нетуристическое. Архангельская область не вошла в ТОП-50, зато обогнала Тыву

Архангельская область не попала в ТОП-50 самых востребованных туристами регионов России.

Рейтинг составлялся по количеству туристов, посетивших тот или иной регион за 2017 год.

Поморье заняло лишь 54-е место (посетило более 270 тысяч человек).

Впрочем, как отмечают наблюдатели, причина, скорее, не в красотах края, а в отсутствии должного сервиса, достойной инфраструктуры и крайне неудобного в туристическом плане географического положения (тупик железнодорожных путей, неудобный для продолжения путешествия, до Соловков проще добираться через Карелию и т.д.). К слову, жемчужина Саян, Республика Тыва с похожими проблемами заняла место еще ниже – 60-е (65 тысяч туристов).

Полный список:

  1. Краснодарский край: 15,8 млн туристов (0%) *
    2. Московская область: 14,1 млн (+13%), включая 230 тысяч иностранных туристов
    3. Республика Крым: 5,4 млн (-3%)
    4. Приморский край: более 4 млн (+20%), включая 640 тысяч иностранных туристов (+13%) (420 тысяч из Китая)
    5. Владимирская область: более 4 млн
    6. Ярославская область: 3,6 млн (+24%)
    7. Республика Татарстан: 3,1 млн (+7%), включая 278 тысяч иностранных туристов (+11%)
    8. Вологодская область: 2,85 млн (+2%)
    9. Тюменская область: 2,8 млн (+4%)
    10. Свердловская область: более 2,5 млн туристов
    11. Калужская область: 2,5 млн (+13%)
    12. Астраханская область: 2,5 млн (+10%)
    13. Челябинская область: 2,5 млн (+13%)
    14. Алтайский край: 2,1 млн (+5%)
    15. Ленинградская область: более 2 млн
    16. Республика Горный Алтай: 2,05 млн (+3%)
    17. Республика Башкортостан: 2 млн (+15%)
    18. Иркутская область: 1,6 млн (+5%), включая 211 тысяч иностранных туристов (+35%)
    19. Ставропольский край: 1.5 млн (+6%)
    20. Калининградская область: 1,32 млн
    21. Ивановская область: 1,3 млн
    22. Карачаево-Черкесская Республика: 1,2 млн (+20%)
    23. Ростовская область: 1,17 млн
    24. Республика Бурятия: более 1 млн
    25. Волгоградская область: более 950 тысяч
    26. Костромская область: 960 тысяч (+4%)
    27. Нижегородская область: более 900 тысяч
    28. Республика Карелия: более 800 тысяч
    29. Самарская область: 800 тысяч
    30. Тамбовская область: 800 тысяч
    31. Красноярский край: 689 тысяч (+7%), включая 26,5 тыс иностранных туристов
    32. Саратовская область: 680 тысяч (+4%)
    33. Тульская область: 650 тысяч (+12%)
    34. Воронежская область: более 600 тысяч
    35. Пермский край: более 600 тысяч
    36. Республика Марий Эл: более 600 тысяч
    37. Республика Дагестан: 600 тысяч
    38. Хабаровский край: 600 тысяч (+15%)
    39. Республика Дагестан: 600 тысяч
    40. Ульяновская область: 480 тысяч (+10%)
    41. Кабардино-Балкария: 450 тыс (+7%)
    42. Республика Адыгея: более 400 тыс (+4%)
    43. Псковская область: 380 тысяч (+10%)
    44. Омская область: более 360 тысяч, включая более 30 тысяч иностранных туристов
    45. Пензенская область: 342 тысячи, включая 19 тыс иностранных туристов
    46. Новгородская область: 340 тысяч (+1%), включая 55 тыс иностранных туристов (+15%)
    47. Орловская область: более 335 тысяч
    48. Мурманская область: 332 тысячи (+4%)
    49. Липецкая область: более 300 тысяч
    50. Рязанская область: более 300 тысяч
    51. Амурская область (Приамурье): 300 тысяч, включая более 100 тысяч из Китая (+30%)
    52. Смоленская область: более 300 тыс, включая более 33 тысяч иностранных туристов
    53. Республика Чувашия: 280 тысяч (+14%)
    54. Архангельская область: более 270 тысяч
    55. Республика Коми: более 230 тысяч
    56. Камчатский край: более 200 тысяч (+2%), включая более 10 тысяч иностранных туристов
    57. Сахалинская область: более 170 тысяч, включая 18 тысяч иностранных туристов
    58. Республика Мордовия: более 135 тысяч
    59. Чеченская Республика: 130 тысяч (+63%)
    60. Республика Тыва: 65 тысяч
    61. Брянская область: более 55 тысяч
    62. Республика Ингушетия: 54 тысячи (+25%), включая 7 тысяч иностранных туристов
    (на фото: этот знак должен приманивать туристов... пока что-то не очень)
20 февраль 11:22 | : Экономика

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