Поморье нетуристическое. Архангельская область не вошла в ТОП-50, зато обогнала Тыву

Архангельская область не попала в ТОП-50 самых востребованных туристами регионов России.
Рейтинг составлялся по количеству туристов, посетивших тот или иной регион за 2017 год.
Поморье заняло лишь 54-е место (посетило более 270 тысяч человек).
Впрочем, как отмечают наблюдатели, причина, скорее, не в красотах края, а в отсутствии должного сервиса, достойной инфраструктуры и крайне неудобного в туристическом плане географического положения (тупик железнодорожных путей, неудобный для продолжения путешествия, до Соловков проще добираться через Карелию и т.д.). К слову, жемчужина Саян, Республика Тыва с похожими проблемами заняла место еще ниже – 60-е (65 тысяч туристов).
Полный список:
- Краснодарский край: 15,8 млн туристов (0%) *
2. Московская область: 14,1 млн (+13%), включая 230 тысяч иностранных туристов
3. Республика Крым: 5,4 млн (-3%)
4. Приморский край: более 4 млн (+20%), включая 640 тысяч иностранных туристов (+13%) (420 тысяч из Китая)
5. Владимирская область: более 4 млн
6. Ярославская область: 3,6 млн (+24%)
7. Республика Татарстан: 3,1 млн (+7%), включая 278 тысяч иностранных туристов (+11%)
8. Вологодская область: 2,85 млн (+2%)
9. Тюменская область: 2,8 млн (+4%)
10. Свердловская область: более 2,5 млн туристов
11. Калужская область: 2,5 млн (+13%)
12. Астраханская область: 2,5 млн (+10%)
13. Челябинская область: 2,5 млн (+13%)
14. Алтайский край: 2,1 млн (+5%)
15. Ленинградская область: более 2 млн
16. Республика Горный Алтай: 2,05 млн (+3%)
17. Республика Башкортостан: 2 млн (+15%)
18. Иркутская область: 1,6 млн (+5%), включая 211 тысяч иностранных туристов (+35%)
19. Ставропольский край: 1.5 млн (+6%)
20. Калининградская область: 1,32 млн
21. Ивановская область: 1,3 млн
22. Карачаево-Черкесская Республика: 1,2 млн (+20%)
23. Ростовская область: 1,17 млн
24. Республика Бурятия: более 1 млн
25. Волгоградская область: более 950 тысяч
26. Костромская область: 960 тысяч (+4%)
27. Нижегородская область: более 900 тысяч
28. Республика Карелия: более 800 тысяч
29. Самарская область: 800 тысяч
30. Тамбовская область: 800 тысяч
31. Красноярский край: 689 тысяч (+7%), включая 26,5 тыс иностранных туристов
32. Саратовская область: 680 тысяч (+4%)
33. Тульская область: 650 тысяч (+12%)
34. Воронежская область: более 600 тысяч
35. Пермский край: более 600 тысяч
36. Республика Марий Эл: более 600 тысяч
37. Республика Дагестан: 600 тысяч
38. Хабаровский край: 600 тысяч (+15%)
39. Республика Дагестан: 600 тысяч
40. Ульяновская область: 480 тысяч (+10%)
41. Кабардино-Балкария: 450 тыс (+7%)
42. Республика Адыгея: более 400 тыс (+4%)
43. Псковская область: 380 тысяч (+10%)
44. Омская область: более 360 тысяч, включая более 30 тысяч иностранных туристов
45. Пензенская область: 342 тысячи, включая 19 тыс иностранных туристов
46. Новгородская область: 340 тысяч (+1%), включая 55 тыс иностранных туристов (+15%)
47. Орловская область: более 335 тысяч
48. Мурманская область: 332 тысячи (+4%)
49. Липецкая область: более 300 тысяч
50. Рязанская область: более 300 тысяч
51. Амурская область (Приамурье): 300 тысяч, включая более 100 тысяч из Китая (+30%)
52. Смоленская область: более 300 тыс, включая более 33 тысяч иностранных туристов
53. Республика Чувашия: 280 тысяч (+14%)
54. Архангельская область: более 270 тысяч
55. Республика Коми: более 230 тысяч
56. Камчатский край: более 200 тысяч (+2%), включая более 10 тысяч иностранных туристов
57. Сахалинская область: более 170 тысяч, включая 18 тысяч иностранных туристов
58. Республика Мордовия: более 135 тысяч
59. Чеченская Республика: 130 тысяч (+63%)
60. Республика Тыва: 65 тысяч
61. Брянская область: более 55 тысяч
62. Республика Ингушетия: 54 тысячи (+25%), включая 7 тысяч иностранных туристов
(на фото: этот знак должен приманивать туристов... пока что-то не очень)