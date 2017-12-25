Поморье нетуристическое. Архангельская область не вошла в ТОП-50, зато обогнала Тыву

Архангельская область не попала в ТОП-50 самых востребованных туристами регионов России.

Рейтинг составлялся по количеству туристов, посетивших тот или иной регион за 2017 год.

Поморье заняло лишь 54-е место (посетило более 270 тысяч человек).

Впрочем, как отмечают наблюдатели, причина, скорее, не в красотах края, а в отсутствии должного сервиса, достойной инфраструктуры и крайне неудобного в туристическом плане географического положения (тупик железнодорожных путей, неудобный для продолжения путешествия, до Соловков проще добираться через Карелию и т.д.). К слову, жемчужина Саян, Республика Тыва с похожими проблемами заняла место еще ниже – 60-е (65 тысяч туристов).

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