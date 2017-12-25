Во что обходится Архангельский областной драмтеатр? Признание Сергея Самодова

Исполнительный директор Драмтеатра им. Ломоносова отчитался за 2017 года в социальной сети Facebook:

Итак, обещанные итоги 2017 года. В прошлом году нам удалось увеличить итоговых доход от приносящей доход деятельности на 2 247 549,38 руб. по сравнению с 2016 годом: в 2016 театр заработал 43 361 971,61 руб., в 2017 - уже 45 609 520,99 руб. И это рекордная сумма внебюджетного дохода для нашего театра.

Главным источником дохода является продажа билетов на наши спектакли. В 2017 году продажа билетов принесла 34 660 154,47 руб., что на 4 289 716,16 руб. больше, чем в 2016 году (30 370 438,31 руб.). К такому результату привело увеличение количества сыгранных спектаклей и проведенных мероприятий как на стационаре, так и на выезде: общее количество в 2017 году - 313, в 2016 было 301. Также увеличилась посещаемость: 2016 год - 60,8%, 2017 - 80% (Кстати, посещаемость за январь 2018 года составила 86,05%). Средняя стоимость билета в театр за 2017 год составила 450,70 руб.

В 2017 году театр заработал 7 178 150,06 руб. на аренде помещений под концертную деятельность. Если ранее заключались договора на совместные проведения мероприятий, то после проведения независимой оценки стоимости площадей в 2017 году мы заключали уже договоры аренды, которые согласуются сразу в двух министерствах - культуры и имущественных и земельных отношений. Аренда позволила нам экономить в расходах: не платить НДС с дохода при наличии у контрагента ОКВЭДа на концертную деятельность.

Отдельно выделю аренду буфета театра. Ранее ее просто не было. Опять же, в 2016 году мы провели независимую оценку стоимости квадратного метра и через аукцион "разыграли". Таким образом, в 2016 году театр получил дополнительно 236 156,49 руб., а в 2017 году - уже 905 952,38 руб. (на 669 795,89 руб. больше).

В 2016 году театр получил целевое пожертвование в размере 1 000 000 руб. на изготовление кофра для хранения рояля. Рояль Steinway&Sons D-274 для театра приобрел Фонд Валерия Гергиева. В 2017 году театр также получил целевое пожертвование в размере 966 080 руб. как официальный оператор гастролей в Архангельской области Хора Валаамового монастыря.

Если в 2016 году театр смог привлечь 500 000 руб. от Министерства культуры РФ для софинансирования гастролей в Крым, то в 2017 году театр привлек уже 1 340 000 руб. от Федерального центра поддержки гастрольной деятельности для проведения обменных гастролей с Сыктывкарским театром драмы.

Остальную часть доходов театра составляют статьи с гораздо меньшим количеством нулей: возмещение коммунальных расходов, продажа программок, сувенирной продукции, которая, наконец, появилась с этого сезона в фойе театра, аренда костюмов, прочие доходы.

Куда же направляется внебюджетный доход? Сразу оговорюсь, что государственная субсидия обеспечивает минимум: заработную плату, налоговые и страховые выплаты, начисленные на нее, - все в пропорции 60%, оплату налога на имущество и землю, коммунальные платежи. Таким образом, доход от приносящей доход деятельности направляется в первую очередь на заработную плату и начисленные на нее налоговые и страховые платежи в пропорции 40%. Если по итогам 2016 года средний уровень зарплаты по нашему театру составлял 29 804,90 руб., то по итогам 2017 года - уже 30 938,47 руб. А по итогам января 2018 года - 37 714,10 руб. Повторюсь, лишь 60% зарплаты обеспечивается субсидией, 40% - это средства, которые мы заработали самостоятельно как учреждение.

Госзадание на 2016 год составляло 2 спектакля, на 2017 - вообще один. На эти цели в государственной субсидии выделялся в прошлом году, например, всего 1 000 000 руб. Соответственно можно сказать, что это позволило окупить затраты на производство половины одного спектакля. Все остальные спектакли ставились за счет предпринимательской деятельности. А творческий результат 2017 года: пять постановок. Две на основной сцене: спектакли «Золотой слон» и «Амфитрион»; три на камерной: «Две дамочку в сторону Севера», «Загадочное ночное убийство собаки», «Сказка о рыбаке и рыбке». Кстати, авторские отчисления с показов спектаклей театр также оплачивает из внебюджета.

В государственной субсидии, которую получает наш театр предусмотрена гастрольная деятельность в пределах Архангельской области. Так, в 2017 году мы посетили Березник, Онегу, Каргополь, Няндому, Приморский район. Наши спектакли увидели более 3 000 зрителей там. Также театр организовал показы спектаклей в Ломоносовском и Цигломенском ДК с посещаемостью в 1280 зрителей. Поездки на Международные театральные фестивали мы уже организуем самостоятельно за счет заработанных средств. В 2017 году архангельский театр драмы принял участие в четырех фестивалях:

- «Chelovek театра» (Челябинске) - спектакль «Блогер» был высоко оценен жюри и получил диплом лауреата;

- «Коляда-Plays» (Екатеринбург) - спектакль «Русская народная почта»;

- «У Троицы» (Сергиев Посад) - Гран-при за спектакль «Василий Тёркин».

- Постановка также была показана в Москве в Театре им. В. Маяковского в рамках конкурсной программы фестиваля драматического искусства «Уроки режиссуры». Архангельский театр драмы впервые представлен в событии такого масштаба – мэтры отечественного театра дали свою оценку спектаклю, а зрители в 30 городах страны смотрели его онлайн в многих городах России.

Также работы по содержанию, ремонту здания и содержанию Петровского парка - это тоже статьи расходов, на которые театр должен заработать самостоятельно.