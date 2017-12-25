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"Не будем горячиться". Ольга ОСИЦЫНА о передаче архангельского "Водоканала" компании "РВК-Центр"

Вчерашнее решение Архангельского городского совета о передаче «Водоканала» в концессию «РВК-центр» на 49 лет вызвало большой общественный резонанс у жителей областной столицы. Причем критики гораздо больше, чем здравого рассуждения. Депутат Архангельского областного Собрания, зампред Комитета по бюджету и налоговой политике Ольга ОСИЦЫНА предлагает не горячиться.

«Конечно, нет ничего хорошего в том, что городские коммуникации передаются в руки не местных. Впрочем, все, кем сегодня пугают обывателя, Фридманы-Авены-Ханы, будут сидеть в Москве, а займутся непосредственно архангельскими коммуникациями местные кадры. Не факт, что и сегодняшний генеральный директор сохранит свой пост, мне представляется, что Эдуард Смелов был направлен сюда только на время подготовки предприятия к концессии.

Конечно, лучше бы кто-то свой выложил из кармана несколько миллиардов на реконструкцию и развитие водопроводной сети… вы можете назвать хоть одну такую фамилию? Я – нет. Поэтому с сочувствием отношусь к словам главы Архангельска Игоря Годзиша, что история и так преступно затянулась, других, более выгодных предложений не поступало.

Главное, не нужно переводить типичную хозяйственную ситуацию в политическую плоскость. Как это пытаются делать коммунисты в горсовете, занятые привычным для себя делом – поиском врагов народа и национальных предателей.

Давайте успокоимся и посмотрим, что из всего этого выйдет. Главное, чтобы руководство города оставило за собой право контроля за качеством будущих работ и ростом цен на коммунальные услуги».

15 февраль 14:38 | : Экономика

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