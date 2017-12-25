Ольга ОСИЦЫНА: "А про северные надбавки забыли?". Готовимся к сессии АОСД

14 февраля состоится очередная сессия в региональном парламенте и откроется политический 2018 год. На февральскую сессию сразу внесен законопроект, которым вносятся изменения в областной бюджет 2018 года. Изменения в основной финансовый документ области комментирует депутат областного Собрания, заместитель председателя комитета по бюджету и налоговой политике Ольга ОСИЦЫНА.

«Более одного миллиарда рублей будет распределено региональным парламентом в областном бюджете 2018 года на февральской сессии. Связано это с тем, что на начало финансового года скопились остатки не израсходованных средств в 2017 году. Большая часть таких остатков - 610 миллионов рублей - это поступившая в конце 2017 года финансовая помощь из федерального бюджета.

При завершении политического 2017 года я обращала внимание на то, что в принятом областном бюджете 2018 года отсутствуют запланированные расходы на выполнение решения суда, которым четко определено, что северные надбавки должны начисляться на минимальный размер оплаты труда. Связано это было с тем, что проект областного бюджета на 2018 год был внесен в октябре 2017 года, а решение Конституционного Суда по столь значимому социальному вопросу было принято 7 декабря прошлого года.

Начиная с февральской сессии, руководствуясь таким решением Конституционного Суда, мы начинаем восстанавливать областные расходы по данному направлению. Отдельно обращу внимание наших читателей на то, что минимальный размер оплаты труда в настоящее время 9 489 рублей в месяц планируется к увеличению с 1 мая 2018 года до 11 163 рублей в месяц. Следующий вид расходов, которые затрагивает корректировка областного бюджета текущего года - это государственный долг области. На цели обслуживания государственного долга направляется 200 миллионов рублей.

Отдельное внимание мы уделяем инвестиционной составляющей областного бюджета. На 31,4 миллиона рублей увеличиваются расходы областной инвестиционной программы. Средства направляются на строительство социально значимых областных и муниципальных обьектов в целях их завершения и ввода в эксплуатацию. Федеральный бюджет помогает нам финансировать строительство новых зданий образовательных учреждений. Так, 119 миллионов рублей область получила на строительство детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска, 510,8 тысяч рублей направляется на строительство школы с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района. 7 миллионов рублей будет направлено на организацию центральной и детской библиотек, дома ремёсел, отдела культуры и искусства администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район».

На поддержку муниципальных программ развития предпринимательства направляется 47 миллионов рублей. 102 миллиона рублей направляется дополнительно на реализацию государственной программы развития сельского хозяйства, из этой суммы 73 миллиона это целевое направление на повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

Отдельное внимание в финансовом документе области уделено финансированию расходов на переселение граждан из аварийного жилья. По состоянию на 01 января 2018 года неизрасходованный остаток средств Фонда ЖКХ на счете областного бюджета составил 305 миллионов рублей. По решению правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 28 декабря 2017 года Архангельской области на 2018 год установлен лимит средств Фонда в размере 130,3 миллиона рублей. На указанные средства увеличиваются доходы и соответственно расходы областного бюджета. Планируется дополнительно расселить 4 509,4 кв. м. аварийного жилья, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу до 01 января 2012 года. За счет остатков собственных средств областного бюджета мы направляем дополнительно 91 миллион рублей с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на софинансирование мероприятий окончательных этапов реализации программы.

Увеличение объемов расходов дорожного фонда также будет рассмотрено на февральской сессии. Расходы дорожного фонда будут увеличены на 324 миллиона рублей, из которых 140,8 миллионов будет направлено на реконструкцию проспекта Ленинградского от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян в г. Архангельске. 47,9 миллиона будет направлено на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах. Наш областной центр дополнительно получит 22,1 миллион рублей на ремонт и содержание автомобильных дорог.

Как заместитель председателя комитета областного Собрания по бюджету и налоговой политике считаю необходимым усилить парламентский контроль за выполнением запланированных мероприятий.