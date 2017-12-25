Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск безнадежно проигрывает Норвегии в туристической привлекательности

Увы, но у Архангельской области, впрочем, как и у Мурманской, пока немного шансов стать туристической Меккой. Об этом сообщает The Barents Observer.

Меры, которые принимают федеральные и региональные власти для развития этой отрасли, явно недостаточны.

Не сработало «улучшение»: с 2016 года по постановлению Дмитрия Медведева пассажиры круизных судов могут находиться в Мурманске и Архангельске без визы, если срок пребывания не превышает 72 часа. По плану этом году три лайнера зайдут в Архангельск и Соловки. Каждый из этих рейсов займет больше 72 часов, а значит, безвизовый режим не сработает – надо полагать, это отпугнуло некоторую часть туристов. Видимо, это какой-то сбой в планировании, похожий на обычную непродуманность деталей.

Пока же наибольшей популярностью у арктических туристов пользуется север Норвегии – Лофотенские острова, городок Тромсё, мыс Нордкап и, конечно, Шпицберген, турпотоки которого норвежцы тоже приписывают к своим показателям развития туризма.

Так же норвежская туристическая компания планирует в 2019 году открыть круизные линии на Землю Франца-Иосифа, относящуюся к Архангельской области… основные денежки с этого потекут мимо нашего кармана.

 Привлечь круизных туристов на русский Север можно уникальным продуктом, которого нет в соседней Норвегии, а не нашим ненавязчивым сервисом с проверкой паспортов и виз, от которого европейские туристы уже отвыкли. Если наши туристические ведомства сумеют создать такие условия для посещения нацпарка «Русская Арктика» и других наших дестинаций, чтобы туристу не приходилось прикладывать дополнительные усилия, поток может возрасти. Если нет, то интуристу хватит и Норвегии, где льды, природа и флора и фауна близки к нашим, а паспорт даже доставать не придется.

Увы, но сегодня Архангельск не является приманкой для иностранных круизных групп. Наблюдатели винят в этом местечковый уровень предлагаемого нами сервиса.

12 февраль 08:05 | : Экономика / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2018 (100)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20