Архангельск безнадежно проигрывает Норвегии в туристической привлекательности

Увы, но у Архангельской области, впрочем, как и у Мурманской, пока немного шансов стать туристической Меккой. Об этом сообщает The Barents Observer.

Меры, которые принимают федеральные и региональные власти для развития этой отрасли, явно недостаточны.

Не сработало «улучшение»: с 2016 года по постановлению Дмитрия Медведева пассажиры круизных судов могут находиться в Мурманске и Архангельске без визы, если срок пребывания не превышает 72 часа. По плану этом году три лайнера зайдут в Архангельск и Соловки. Каждый из этих рейсов займет больше 72 часов, а значит, безвизовый режим не сработает – надо полагать, это отпугнуло некоторую часть туристов. Видимо, это какой-то сбой в планировании, похожий на обычную непродуманность деталей.

Пока же наибольшей популярностью у арктических туристов пользуется север Норвегии – Лофотенские острова, городок Тромсё, мыс Нордкап и, конечно, Шпицберген, турпотоки которого норвежцы тоже приписывают к своим показателям развития туризма.

Так же норвежская туристическая компания планирует в 2019 году открыть круизные линии на Землю Франца-Иосифа, относящуюся к Архангельской области… основные денежки с этого потекут мимо нашего кармана.

Привлечь круизных туристов на русский Север можно уникальным продуктом, которого нет в соседней Норвегии, а не нашим ненавязчивым сервисом с проверкой паспортов и виз, от которого европейские туристы уже отвыкли. Если наши туристические ведомства сумеют создать такие условия для посещения нацпарка «Русская Арктика» и других наших дестинаций, чтобы туристу не приходилось прикладывать дополнительные усилия, поток может возрасти. Если нет, то интуристу хватит и Норвегии, где льды, природа и флора и фауна близки к нашим, а паспорт даже доставать не придется.

Увы, но сегодня Архангельск не является приманкой для иностранных круизных групп. Наблюдатели винят в этом местечковый уровень предлагаемого нами сервиса.