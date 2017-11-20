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АЛРОСА платит своим рабочим в Якутии до 100 000 рублей. По Архангельску информации нет

В Республике Саха (Якутия) действует проект «Местные кадры в промышленность». В его рамках за 2017 год свыше 2 тысяч человек в пяти промышленных компаниях, в том числе более одной тысячи из числа молодежи и двухсот селян.

В частности, компания АЛРОСА, небезызвестная и в Архангельской области, заявлена потребность на замещение 598 вакансий по Верхне-Мунскому месторождению по следующим профессиям — водитель автомобиля с кат. С, Д, Е, машинист бульдозера, токарь, слесари по обслуживанию и ремонту оборудования, грузчик, кладовщик, плотник, аккумуляторщик, машинист автогрейдера, оператор очистных сооружений, слесарь аварийно-восстановительных работ. Работа осуществляется вахтовым методом, заработная плата от 30 до 100 тысяч рублей.

О том, сколько платит своим рабочим компания АЛРОСА в Архангельске, информация не найдена

01 февраль 11:50 | : Экономика

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