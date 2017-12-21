На Севмаше идет масштабная реконструкция производственных мощностей

Севмаш готовит производственные мощности под строительство перспективных образцов военной техники. Как сообщает пресс-служба завода, в Объединенную судостроительную корпорацию и Минпромторг РФ направлены соответствующие предложения для включения их в проект Государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса на 2018-2027 годы.

Отметим, что Севмаш 9 лет ведет масштабные работы по модернизации производства. Мероприятия были включены в Федеральную целевую программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ». За это время реализованы 15 из 21-го пункта программы. «Главной целью реконструкции и технического перевооружения Севмаша является создание современного, высокоэффективного и конкурентоспособного предприятия. Модернизация завода ведется для обеспечения строительства современных АПЛ, ремонта и модернизации крупных надводных кораблей и гражданских судов с целью сокращения сроков выпуска продукции и трудоемкости выполнения работ, повышения качества и освоения новых изделий», – отметил генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко. Работы выполняются на бюджетные средства и средства собственной прибыли предприятия.

В рамках реализации ФЦП предприятием были закуплены автоматизированные технологические комплексы, многоканальные измерительные приборы, высокоточные станки с программным управлением, высокоэффективное энергетическое и механизированное сварочное оборудование, транспортные системы высокой грузоподъемности, надежные средства контроля и измерений. Ведутся масштабные работы по реконструкции важнейших объектов инфраструктуры завода: стапельных цехов, наливного бассейна, набережной предприятия. В ближайшие 2-3 года будет завершено техническое перевооружение машиностроительного, металлургического и неметаллического производства.

Фото пресс-службы Севмаша