Игорь Скубенко решает проблему строительства домов для многодетных семей

Глава Северодвинска встретился с представителями многодетных семей, получивших земельные участки в 164 квартале. Они рассказали, с какими сложностями столкнулись при планировании строительства будущих домов.

Напомним, на территории 164 квартала (в районе пересечения проспектов Победы и Морского) сформировано и поставлено на государственный кадастровый учёт 149 участков, 131 из них уже предоставлен многодетным семьям. Те, кто действительно планирует строить на выделенной земле дома, уже начали решать вопросы по отсыпке территории и прокладке коммуникаций. Однако, сразу же столкнулись с трудностями.

- Сначала мы решили узнать, какие бумаги должны предоставить в ресурсоснабжающие организации, чтобы подвести к домам тепло, электричество и холодную воду. Нам ответили, что на эту территорию нет проекта планировки, поэтому ни о каких льготных подключениях не может быть и речи, - поделился проблемой Алексей Анников.

Начальник управления строительства и архитектуры Антон Кириллов пояснил, что для льготного подключения тепла и электричества нужно лишь заявление от собственника земельного участка. Затем начинается работа ресурсоснабжающих организаций, в данном случае - ТКГ-2 и МРСК. Проект планировки квартала 164 утверждён и прошёл публичные слушания. В документе детально прорисованы будущие сети, автодороги и две трансформаторные подстанции. Если к заявлению потребуется выкопировка проекта, то управление строительства её предоставит.

- Я прошу обменяться контактами с представителями многодетных семей и провести первую процедуру согласований под вашим контролем, всегда быть на связи, подготовить шаблоны заявлений и других необходимых документов. Давайте составим алгоритм, по которому следующие многодетные семьи пройдут сами, - дал поручение Антону Кириллову Игорь Скубенко.

Что касается холодного водоснабжения, то льгот для ИЖС у цеха № 19 на сегодня нет, но это не исключает возможности войти в инвестиционную программу. Заявки на подключение к сетям владельцы участков должны направить в ресурсоснабжающую организацию.

Говорили и о возможности строительства на территории 164 квартала так называемых «таун-хаусов» - домов высотой до 3 этажей на несколько семей. Для этого семьям надо объединять участки.

- У нас нет возможности узнать, кто получил землю рядом с нами. С помощью социальных сетей мы нашли многих, но это далеко не все, - отметили владельцы участков.

Игорь Скубенко поручил первому заместителю Юрию Козлову взять на контроль проведение собрания среди тех, кому предоставили наделы в 164 квартале. После встречи у семей появится возможность познакомиться с будущими соседями и обсудить планы грядущего строительства.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)





































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