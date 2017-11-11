Казус Палкина. Депутат от Архангельской области подставил коллег по Госдуме, пришедших из бизнеса

Прецедент, созданный депутатом Госдумы от Архангельской области Андреем Палкиным (фракция «Единая Россия»), может серьезно осложнить жизнь другим российским парламентариям, пришедшим в законодательную власть из бизнеса. Не секрет, что большинство из них не закрывает прибыльное дело, не продает его, а передает в управление доверенным лицам. Впрочем, все окружающие все равно в курсе, кому реально принадлежит успешное предприятие, торговая сеть, банк или строительная фирма.

Напомним, внимание к себе со стороны СМИ и коллег по законотворчеству Палкин привлек запросами, которые он направлял в контрольные и надзорные органы Архангельской области в интересах предприятий, принадлежавших ранее ему самому, а теперь его сыновьям. Юридически это квалифицируется как конфликт интересов.

Именно это послужило основанием для создания при Государственной Думе специальной рабочей группы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин: «Задача рабочей группы − изучить вопросы, связанные с конфликтами интересов, и, если потребуется, внести предложения по изменению законодательства в области борьбы с коррупцией, касающиеся принятия решений с участием депутатов».

Наблюдатели предполагают, что группа (в которую входит известная крымская пассионария Наталья Поклонская) будет действовать на постоянной основе и выявлять у коллег по Охотному ряду недочеты в сведениях о доходах, имуществе и уплате налогов.