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За бойкот новогоднего Архангельска владельцы автобусов ответят рублем

Вместо заявленных восьми в новогоднюю ночь в Архангельске работало шесть маршрутов пассажирского транспорта.

Маршруты № 3, 6, 12, 31, 60, 44 выполнили взятые на себя обязательства по перевозке горожан и гостей столицы Поморья к месту проведения центрального городского праздничного гуляния и обратно. А вот маршруты № 10 «ЖД Вокзал – улица Малиновского» и № 69 «Улица Галушина – поселок Экономия» ожидания горожан не оправдали и вопреки обещаниям не вышли на линию.

- Отдельная благодарность перевозчикам, работающим на маршрутах № 60 «МР Вокзал – улица Малиновского» и № 44 «Новый поселок – Лесозавод № 13», которые были продлены и перекрыли маршруты № 10 и № 69, тем самым обеспечив потребность людей в услугах общественного транспорта по этим направлениям, - отметил директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Пётр Чечулин.  

В департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры пройдёт рабочее совещание по разбору сложившейся ситуации.  

Кроме того, большинством перевозчиков были допущены нарушения утверждённых графиков работы в вечернее время 31 декабря. За каждый невыполненный рейс перевозчикам будут выставлены штрафы.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

 

10 январь 11:50 | : Экономика / Скандалы

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