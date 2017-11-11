Архангельск: Платим за жилье по-новому

Основой для начисления платы за социальный наём стал технический паспорт дома: таково требование федерального законодательства.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России установлены единые требования к порядку определения размера платы за пользование жилым помещением. Задача муниципалитетов – привести местные правовые акты в соответствие с федеральными нормами. Порядок расчета платы изменен и в Архангельске – новые подходы применяются с 1 января 2018 года.

- Если ранее действующая методика расчета платы позволяла органам местного самоуправления применять специальные понижающие коэффициенты для отдельных категорий домов, то вновь утвержденные Минстроем России правила такой возможности не предусматривают. С 2018 года основанием для применения при расчете платы конкретных коэффициентов к конкретному многоквартирному дому будут служить данные технического паспорта многоквартирного дома, в котором указана степень износа и благоустройство дома. Именно поэтому наниматели уже в январе увидят в квитанциях на оплату новые суммы: в некоторых домах увеличение будет незначительное, в других – более существенное, - пояснил директор департамента городского хозяйства Никита Кривонкин.

При этом жители должны знать, что у них остается возможность пересмотреть размер платы за наем. Это возможно сделать, внеся в установленном порядке изменения в технический паспорт дома. Ответственным лицом по содержанию общего имущества и предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирном доме является управляющая организация, которая и должна вносить изменения в техпаспорт многоквартирного дома. Пользователи жилых помещений могут требовать от управляющей домом компании актуализации технического паспорта дома для установления текущего износа здания.

С новым порядком расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда муниципального образования «Город Архангельск» можно ознакомиться здесь.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)