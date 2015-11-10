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Президент Путин добрым словом помянул Архангельскую область

Это произошло на Госсовете, когда глава РФ говорил о наиболее перспективных регионах с точки зрения инвестирования.

Владимир Путин отметил, что многое в инвестиционной динамике зависит от региональных управленческих команд. По его словам, на фоне кризиса объем капиталовложений за последние три года в целом по стране сократился на 7,9%, «при этом в 21 регионе, напротив, зафиксирован рост инвестиций в основной капитал».

«Причем в 10 лучших субъектах этот рост составил почти 40% в реальном выражении. Это Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская области, Ленинградская область, Мурманская, Тульская область, Якутия, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий округ».

 

27 декабрь 17:14 | : Экономика

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