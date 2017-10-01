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Без «Докторской». Сколько может потратить на фуршеты правительство Архангельской области?

В интернете обсуждается информация с сайта Единой системы закупок – сколько в будущем (2018) году Правительство Архангельской области готово потратить на проведение различных фуршетов. Оказывается, три миллиона рублей.

Официально эта услуга называется «оказание услуг по организации питания при проведении официальных мероприятий с участием губернатора Архангельской области».

Среди «единиц услуг» (предполагаемое меню фуршетов) указаны такие блюда и закуски, как: канапе с лососем в кунжуте на сыре с лепестком имбиря; канапе с семгой и свежим огурчиком, маслинкой; канапе с домашней бужениной, аджикой, помидорчиком черри; мини буше с муссом из лосося, ассорти рыбных деликатесов, семга под сливочно-икорным соусом, сливочная панна-котта с шоколадом и листиком мяты, бланманже творожное и другие гастрономические изыски. Всего — тридцать наименований. Из напитков — чай, кофе, соки и морсы. Алкоголя в заявке нет (наличие его предполагается в определенных случаях), наверное, он будет закупаться или из резервных фондов, или на средства руководства областью (складчина).

Также прилагается список расценок на каждое именование. Канапе с лососем в кунжуте на сыре с лепестком имбиря — 110 рублей, ассорти рыбных деликатесов — 468,33 рубля. Рулет из курицы, фаршированный сладким перцем, сыром, зеленью — 283,33 рубля. Семга под сливочно-икорным соусом — 620 рублей. Свинина тушеная с овощами и имбирем — 336, 67 рубля.

Условие проведения фуршетов – не дальше пятисот метров от здания областной администрации.

Интересна реакция пользователей на данное информационное сообщение, в основном негативная. Большинство почему-то решило, что деньги пойдут на проведение внутренних корпоративов (междусобойчиков) с участием сотрудников аппарата правительства. Однако существует немало протокольных мероприятий – прием делегаций, награждение ветеранов и тд, проведение которых подразумевает легкий фуршет, это общая практика.

Так что три миллиона на весь год – не такая большая сумма. Любому жители Архангельской области станет стыдно, если высоких гостей на уровне правительства региона или заслуженных людей будут потчевать бутербродами с «Докторской»… 

15 декабрь 10:00 | : Экономика

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