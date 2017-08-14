Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Депутат Палкин начинает платить по счетам. Медленно и печально...

Арбитражный суд Архангельской области одобрил план реструктуризации долгов депутата Госдумы (фракция ЕР), в недавнем прошлом строительного магната, входящего в российский вариант Forbes, Андрея Палкина. Согласно этом плану, будет выплачивать долг ровно два года. Каждый месяц он будет отдавать примерно по 8 млн рублей.

Точный план выплат помесячно предоставлен участником Ассоциации «Вольное дело» сайтом Архсвобода и приведен внизу этого материала.

 Примечательно, что представитель Федеральной налоговой службы изначально выступал против такого растянутого во времени плана, но суд встал на сторону народного избранника.

Долги единороса Палкина:

Перед федеральным бюджетом — 76,8 миллиона рублей,

Перед бюджетом Архангельской области — 46,9 миллиона рублей,

Перед бюджетом Котласа (город в Архангельской области) — 24,3 миллиона рублей.

Напомним, что Палкин считается самым состоятельным депутатом Государственной Думы седьмого созыва, хотя сам это отрицает, настаивая на том, что всё его достояние лишь рабочие инструменты, позволяющие делать бизнес.

В то же время наблюдатели отмечают, что деятельность Палкина, как депутата, совершенно провалена в информационном плане. Впрочем, это может быть и сознательная стратегия, осуществляемая помощников Палкина московским политтехнологом Рустамом Семеновым – большие деньги не нуждаются в огласке…

Депутат Палкин начинает платить по счетам. Медленно и печально...
Депутат Палкин начинает платить по счетам. Медленно и печально...

11 октябрь 11:14 | : Экономика / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2017 (88)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)
Июль 2017 (213)
Июнь 2017 (223)
Май 2017 (197)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.