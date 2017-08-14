Депутат Палкин начинает платить по счетам. Медленно и печально...

Арбитражный суд Архангельской области одобрил план реструктуризации долгов депутата Госдумы (фракция ЕР), в недавнем прошлом строительного магната, входящего в российский вариант Forbes, Андрея Палкина. Согласно этом плану, будет выплачивать долг ровно два года. Каждый месяц он будет отдавать примерно по 8 млн рублей.

Точный план выплат помесячно предоставлен участником Ассоциации «Вольное дело» сайтом Архсвобода и приведен внизу этого материала.

Примечательно, что представитель Федеральной налоговой службы изначально выступал против такого растянутого во времени плана, но суд встал на сторону народного избранника.

Долги единороса Палкина:

Перед федеральным бюджетом — 76,8 миллиона рублей,

Перед бюджетом Архангельской области — 46,9 миллиона рублей,

Перед бюджетом Котласа (город в Архангельской области) — 24,3 миллиона рублей.

Напомним, что Палкин считается самым состоятельным депутатом Государственной Думы седьмого созыва, хотя сам это отрицает, настаивая на том, что всё его достояние лишь рабочие инструменты, позволяющие делать бизнес.

В то же время наблюдатели отмечают, что деятельность Палкина, как депутата, совершенно провалена в информационном плане. Впрочем, это может быть и сознательная стратегия, осуществляемая помощников Палкина московским политтехнологом Рустамом Семеновым – большие деньги не нуждаются в огласке…



