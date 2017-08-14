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Когда Архангельск станет северным Ашдодом?

Совершенствование транспортной сети в условиях современной городской жизни стало основной темой диалога между Главой Архангельска Игорем Годзишем и мэром Ашдода Йехиелем Ласри.

 В ходе официального визита в израильский город-побратим Глава столицы Поморья Игорь Годзиш и председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова получили возможность познакомиться с опытом реализации крупного проекта по совершенствованию транспортного сообщения в Ашдоде. Этот израильский город выиграл государственный грант, на средства которого ведется строительство современного транспортного узла, вводятся инфраструктурные новшества.

- Приоритетное направление работы Администрации Архангельска – создание комфортной городской среды. Речь идет о качестве дорог, питьевой воды, удобстве рекреационных зон и транспортного обеспечения, создании дружелюбной среды для людей с ограниченными возможностями, пенсионеров, родителей с детьми. Мы убедились, что именно этот приоритет реализуется и на территории Ашдода. Направление выбрано верное, и лучшие практики работы в этих сферах могут быть взяты на вооружение специалистами из Архангельска, - подчеркнул Игорь Годзиш.

Делегация из столицы Поморья посетила израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма, который хранит память о жертвах и победителях войны с фашистской Германией. Председатель организации ветеранов Эфраим Паперный рассказал об истории этого масштабного патриотического проекта, работе по поиску аутентичных экспонатов. Свой вклад в создание экспозиции внес и Президент Российской Федерации Владимир Путин, который передал в дар музею фотовыставку, посвященную Великой Отечественной войне. Глава Архангельска Игорь Годзиш дополнил фонды музея книгой, в которой наш город показывает свой вклад в дело Великой Победы и усилиях горожан нашего времени по сохранению памяти о героях войны. Второй экземпляр книги от имени апрхангелогородцев Игорь Годзиш вручил дочери Евсея Вайнруба - советского военачальника, участника Великой Отечественной войны, в 1930-е годы работавшего на лесозаводе в Архангельской области.

Сферы сотрудничества между Архангельском и Ашдодом расширяются: города-побратимы организуют гастроли творческих коллективов, обмениваются опытом создания рекреационных зон и обсуждают возможности совместных проектов в сфере медицины.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

 

29 сентябрь 11:38 | : Экономика

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