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Архангельская область прирастет динозаврами?

У губернатора Архангельской области появился новый советник. Им стал предприниматель из Вельска Сергей Пятовский.

Сергей, ранее занимавшийся бизнесом в сфере изготовления и продажи мебели, прославился неожиданным и рискованным экспериментом – открыл в заштатном районном центре мини-парк Юрского периода.

Это первый пример для малых городов России с населением 2025 тысяч человек. Впрочем, экспериментатор надеется, что его «Динозаврия» станет центром притяжения и для ближайших районов… а это уже более 100 000.

Первый год парк принес создателю неплохую прибыль. Дальше дела пошли хуже… местный житель, что называется, объелся доисторической экзотикой, сам же Вельск мало подходит для массового туризма.

Тем не менее, Пятковский не теряет оптимизма: «Думаю, мне есть чем поделиться с жителями Поморья».

Интересно, что рядовые пользователи интернета в основном поддерживают Сергея, а наблюдатели считают, что Игорь Орлов проявил благородство – его поддержка позволит рисковому предпринимателю еще какое-то время продержаться наплаву.

(фото с сайта 29.ru: Игорь Орлов со своим новым подопечным)

28 сентябрь 10:06 | : Экономика

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