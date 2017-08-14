Фиаско Яковлева. Наблюдатели подозревают архангельских автобусников в сговоре

А история такая. Мэр Архангельска Игорь Годзиш, лично проехав на морально устаревших ПАЗиках по окраинным маршрутам, пришел к выводу, что автобусный парк города нужно решительно менять.

После чего городская администрация, несмотря на стоны и пророчества со стороны Ассоциации автотранспортников, провела аукцион лотов на перевозку и заключила контракт с ИП Яковлевым на обслуживание трех маршрутов по новым требованиям – новыми автобусами среднего и малого класса.

Однако…

Алексей Потолов, начальник управления транспорта, дорог и мостов мэрии Архангельска: «22 сентября в письменном виде ИП Яковлев уведомил департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры, что не имеет возможности в установленный срок представить заказчику документы о наличии необходимых автобусов. В своем письме он ссылается на то, что на складах поставщиков нет необходимого количества транспортных средств, и предлагает изменить сроки начала выполнения работ на апрель 2018 года либо изменить класс автобусов. Однако такое предложение не может быть поддержано муниципалитетом, поскольку он действует в интересах горожан. Заявляясь на участие в аукционе и, тем более, подписывая контракт, предприниматель должен был удостовериться в собственных возможностях. Поскольку ИП Яковлев не обеспечил исполнение контракта в части предоставления документов о наличии автобусов, контракт с ним будет расторгнут. Администрация Архангельска будет ходатайствовать о включении предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков».

В свою очередь наблюдатели высказывают подозрение, что имеет место злонамеренный сговор среди предпринимателей-автобусников по дискредитации программы мэрии, направленной на улучшение качества транспортного обслуживания населения.

(карикатура на "мюнхенский сговор": "А для товарища Сталина стульчика не найдется?")