Станет ли депутат Палкин сегодня банкротом?

Сегодня в Арбитражном суде состоится слушание дела по банкротству известного котласского предпринимателя Андрея Палкина, входящего в российский «Forbes».

Напомним, что год назад Палкин выиграл выборы в Государственную Думу по 73-му одномандатному округу и представляет там интересы Архангельской области в профильном комитете по строительству. Одна из громких и обсуждаемых его инициатив – освобождение граждан, проживающих в ветхих домах, от взносов за капитальный ремонт.

С первых же дней в российском парламенте Палкин прославился тем, что оказался самым состоятельным депутатом в VII созыве и даже удостоился отдельной репризы в «Вечернем Урганте». По официальным данным, только в 2015 году строительный делец заработал полтора миллиарда рублей, а в его собственности на тот момент находилось более 60 квартир, и это, не считая, различной спецтехники. Тем неожиданней стало его объявление о собственном банкротстве.

По его объяснениям, не раз данным журналистам различных изданий, банкротство - единственный способ на сегодняшний день не попасть на дополнительные выплаты. Я, естественно, не банкрот, просто другим законным способом я пока не могу решить этот вопрос и передать свой бизнес своим сыновьям. При этом ряд экспертов полагает, что подобный прием ничто иное, как попытка уйти от налогов… или хотя бы от штрафов по их невыплате.

Наблюдатели высказывают осторожную мысль, что своими действиями, получившими широкую информационную огласку, депутат Палкин подрывает реноме фракции «Единая Россия», в которую входит, и его будущее в нижней законодательной палате страны уже под большим вопросом.