Президент Путин вспомнил про Архангельскую область. Аэропорт "Талаги" переходит в региональную собственность

На совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, президент России Владимир Путин пообещал Архангельской области:

- реконструкцию аэродромной инфраструктуры в аэропорте Архангельска («Талаги»);

- тоже самое на Соловках;

- реконструкцию моста через Никольское устье Северной Двины в Северодвинске;

- реализацию проекта строительства железнодорожной магистрали «Белкомур».

Впрочем, всё пока на уровне предложений по реализации, которые должны быть представлены правительством РФ до 1 января будущего года.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Тем не менее, наблюдатели полагают, что, по крайней мере, первые три пункта будут выполнены… вряд ли кто ослушается президента, идущего на четвёртый срок.

Кроме этого, аэропорт «Талаги» перейдёт в областную собственность - До 15 декабря 2017 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев должен обеспечить с учетом ранее данных поручений завершение процедуры передачи акций акционерных обществ «Аэропорт Архангельск» и «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации.

Еще на том же совещании говорилось о строительстве нового морского терминала в порту г. Калининграда и развитии Мурманского транспортного узла… но нас это мало интересует.