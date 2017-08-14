Мэр Архангельска Игорь Годзиш встал на сторону дольщиков

В субботу, 16 сентября, в Архангельске состоялся митинг, на котором обманутые дольщики протестовали против строительного произвола.

В митинге участвовали дольщики жилкомплексов «Ленинградский», «Верона» и «Традиция», находящихся в Ломоносовском, Соломбальском округах и на «Варавино-Фактории». Кроме того, на митинг пришли представители областной и городской власти. Представители компаний «Архангельск-инвест», «Капитал-инвест» и «Стройресурс», ответственных за строительство, на встречу не пришли.

Активисты рассказывали о том, как они вложили средства в строительство жилья, и в итоге не увидели ни квартир, ни денег. Несколько городских строек заморожены. Митингующие предъявляли обоснованные требования: наказать виновных и вернуть выведенные деньги обратно в строительство.

Областное правительство разработало свой план помощи обманутым дольщикам. Власть работает с более успешными строительными инвесторами и готово предоставить им преференции по земельным участкам, но с условием закончить долгострой. Зампредседателя областного правительства Андрей Шестаков пояснил, что предоставление земельных участков для инвесторов – мера, определенная федеральным правительством.

При правительстве области создана специальная комиссия, работающая над проблемами обманутых дольщиков. В ходе дискуссии стало понятно, что необходимо совершенствовать областное законодательство, чтобы расширить круг привлекательных участков для инвесторов, иначе проблема затянется надолго. Вопрос должен быть вынесен на сессию областного Собрания депутатов.

Но и сейчас город готов предоставить муниципальные участки в округе «Майская горка».

- Понимая всю значимость проблемы для горожан, мы предложили инвесторам земельный участок площадью более 20 000 квадратных метров на территории Майской горки. Это, наверное, наиболее застраиваемая сегодня территория. Там максимально решены вопросы подводки магистральных коммуникаций, - заявил Игорь Годзиш.

- Мы даем земельный участок плюс обеспечиваем технологическое присоединение для инвесторов. Это большие деньги для инвесторов. Мы рассматриваем варианты, как повысить инвестиционную привлекательность земельных участков, в том числе, решая вопросы техприсоединения по энергетике. Это позволит инвесторам привлечь дополнительно деньги для решения проблем обманутых дольщиков, - считает Андрей Шестаков.

Как сообщил заместитель руководителя инспекции Госстройнадзора Архангельской области Сергей Лямин, по программе уже выделен один земельный участок для того, чтобы достроить проблемный объект на Выучейского, 98. Инвестор зашел на этот объект, произвел корректировку проекта, а затем приступит к строительно-монтажным работам.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)