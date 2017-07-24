МУП «Горсвет» восстановило линию наружного освещения на мосту через реку Юрас.

МУП «Горсвет» завершило восстановление линии наружного освещения на мосту через реку Юрас в районе улицы Дачная.

Как сообщил директор МУП «Горсвет» Андрей Супалов, по просьбам горожан предприятие в 2017 году восстановило линию наружного освещения на мосту через реку Юрас. Многие годы освещение на данном участке отсутствовало, светильники и кабельные линии за это время пришли в полную негодность.

Для восстановления работоспособности линии наружного освещения на мосту пришлось постностью заменить все светильники и линии электропередачи, осуществить новое технологическое присоединение к электрическим сетям, установить шкаф управления, построить новую воздушную линию электроснабжения с установкой опор. Все работы велись по заранее разработанному проекту.

С начала текущей недели система освещения моста через реку Юрас введена в работу.