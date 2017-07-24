Завтра Архангельск начнут подключать к теплу. Поэтапно.

- Последовательность подключения обусловлена необходимостью плавной загрузки насосного оборудования Архангельской ТЭЦ. Таким образом, на первом этапе подключаются округа с наименьшей тепловой нагрузкой, затем – округа с большей нагрузкой, когда в работу вводится дополнительное оборудование, - пояснил cитуацию заместитель мэра Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин.

Исходя из этих требований на 12-13 сентября назначен запуск систем теплоснабжения в территориальных округах Соломбальский и Северный, а также в жилищном фонде по ул. Авиационной, ул. Аэропорт Архангельск Октябрьского округа.

14-15 сентября тепло появится в округах Варавино-Фактория, Майская горка, 16-18 сентября – в Ломоносовском и Октябрьском округах.

Более длительное время – с 12 по 17 сентября - потребуется на подключение Маймаксанского, Исакогорского и Цигломенского округов.

Отметим, что в Маймаксанском, Исакогорском и Цигломенском округах, в п. 14-го и 21 л/з и о. Хабарка Соломбальского округа, на о. Кего Октябрьского округа, в п. Силикатчиков округа Варавино-Фактория, на о. Краснофлотском округа Майская Горка отопление осуществляется не от городской ТЭЦ, а от локальных котельных.

(по материалам пресс-службы Архангельской мэрии)