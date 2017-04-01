"Вольное дело": Бизнес на Соловках - и прокуроры сыты, и тютюковы целы

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер Олег Кодола (о наболевшем):
Глава администрации Соловков Тютюков (мне это буквосочетание почему-то кажется выдуманным) в последние дни был занят воплощением двух простых, а потому гениальных идей, направленных на оптимизацию жизнедеятельности Соловецкого посёлка. Первая состояла в том, чтобы отобрать муниципальный причал у муниципального же предприятия, и передать его крупной частной компании, носящей гордый статус "естественной монополии".
Идея казалась простой, а главное - экономически и политически верной, поскольку исчезновение поступлений в поселковый бюджет с лихвой компенсировалось обещаниями. Будущее Нью-Соловков лучилось в каждой фразе Тютюкова, несколько рабочих дней убеждавшего местных депутатов, что потом лучше, чем сейчас. Но жизнерадостная картина, нарисованная широкими мазками, не тронула грубые души, предпочитающие синицу действующего муниципального предприятия радужному журавлю Монополии. Грубые, приземлённые души! Как теперь отчитываться перед заказчиком?
Вторая идея была о наполнении бюджета. Стратегия, разработанная Главой, относилась к классу "многоходовочка". Во-первых, надо было отобрать у местного предпринимателя муниципальный участок, где он уже десять лет содержит обустроенный палаточный лагерь. Во-вторых надо было передать этот участок лояльному муниципальному предприятию, а не тому, что сопротивлялось оптимизации причалов, противное. В-третьих, муниципальное предприятие опять передало бы этот участок... этому же предпринимателю за другие деньги. И бюджеты сыты, и овцы целы, а главное - отчётности о деятельности - вагон. Глава не знал, что эта схема была изобретена ещё на заре девяностых лихими питерскими братками экономистами и называлась: "честная прокладка".
Каково же было его удивление, когда, не смотря на общественную значимость и очевидную экономическую выгоду селян, предприниматель не осознал своей социальной ответственности, стал писать в инстанции, а депутаты опять засомневались! Грамотные все стали. Никакого креатива.
Пришлось мозговать, как временные строения, поставленные на бочках, объявить капитальными. Сваи из бочек даже путём умозрительного превращения не выходили, но на бумаге получилось убедительно. Сегодня, правда, бочки пришлось сфотографировать, и выслать выше. Пусть наверху решают, как объявить видимое невидимым - у них на это полномочий хватает...
Тем временем, где-то в Архангельской области, прокурор Акулов отчитывался, что предпринимателей стало меньше на 2 тысячи, да ещё 2 тысячи сама прокуратура закрыла, как обычные "прокладки". И про коррупцию прокурор говорил. Хорошо говорил. И прокурор отчитался, и тютюковы целы.