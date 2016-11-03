"Вольное дело": Ночь, улица, фонарь... министр Скубенко

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер Елена Горяшина:
"Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века -
Всё будет так. Исхода нет."
Опять этот пресловутый Центр оценки качества образования (ЦОКО), подведомственное учреждение министерства образования Архангельской области (министр Скубенко), который проводил платные ЕГЭ.
Впрочем, здесь же учителя Архангельской области проходят курсы повышения квалификации.
Всё почти, как у Блока:
Ночь. Улица. ЦОКО без фонаря.
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века -
Всё будет так. Исхода нет.
Фонарь повесьте и снег уберите!
Всё будет так, исхода нет...