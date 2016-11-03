Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Вольное дело": Ночь, улица, фонарь... министр Скубенко

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер Елена Горяшина:

"Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века -
Всё будет так. Исхода нет."

Опять этот пресловутый Центр оценки качества образования (ЦОКО), подведомственное учреждение министерства образования Архангельской области (министр Скубенко), который проводил платные ЕГЭ.

Впрочем, здесь же учителя Архангельской области проходят курсы повышения квалификации.

Всё почти, как у Блока:

Ночь. Улица. ЦОКО без фонаря.
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века -
Всё будет так. Исхода нет.
Фонарь повесьте и снег уберите!
Всё будет так, исхода нет...

"Вольное дело": Ночь, улица, фонарь... министр Скубенко

"Вольное дело": Ночь, улица, фонарь... министр Скубенко

14 февраль 10:44 | : Экономика / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2017 (115)
Январь 2017 (200)
Декабрь 2016 (233)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.