Мэр Северодвинска встретился со столичным экспертам по вопросам развития арктических территорий

Сегодня Северодвинск посетил заместитель руководителя межведомственного координационного центра Института социально-политических исследований РАН Александр Пискунов.
Вначале столичный эксперт встретился с мэром Северодвинска Михаилом Гмыриным. Глава города рассказал о деятельности ассоциации «Арктические муниципалитеты», которую он возглавляет. Затем Александр Пискунов выступил на совещании с докладом «О разработке концепции пространственного развития Арктики». В совещании приняли участие руководители подразделений администрации Северодвинска, правительства Архангельской области, депутаты городского Совета, представители градообразующих предприятий, САФУ, общественных организаций. Были приглашены также руководители администраций и представительных органов Архангельска, Новодвинска, Приморского и Онежского районов.
Встреча прошла под эгидой ассоциации «Арктические муниципалитеты» в рамках подготовки к международному Арктическому форуму, который состоится в Архангельске в конце марта.
У участников совещания - представителей муниципалитетов - была возможность из первых уст узнать о научной основе концепции развития Арктики, познакомиться с мнением крупного эксперта в этой сфере.
- Любые документы, в том числе стратегического планирования, имеют смысл только тогда, когда они «приземляются». Ведь люди живут не в стратегиях, а в конкретных муниципалитетах. Задача любой национальной политики заключается в том, чтобы людям стало лучше жить, а страна становилась сильнее и конкурентноспособнее. Необходимо встречное движение: с одной стороны, разработка концептуальных документов, с другой - формирование позиций снизу: так госпрограммы будут проецироваться на реальную территорию, - рассказал Александр Пискунов. - Не все согласны с тем, что муниципалитеты должны принимать активное участие в процессе стратегирования. Но я убеждён, если мы не согласуем подходы, не подготовим на муниципальном уровне нормативную базу, то это будут только «картинки с выставки».
- Одна из задач - формирование единой нормативно-правовой базы. Пока всё строится по отраслевому принципу: медицина, образование, Вооруженные Силы, всё отдельно. Если говорим о развитии Арктики, то должен быть комплексный подход. Мы должны обозначить проблемы, которые напрямую касаются муниципалитетов. Ряд вопросов в рамках ассоциации мы уже подняли: это транспортная доступность, малая авиация, экология, - считает председатель ассоциации «Арктические муниципалитеты», мэр Северодвинска Михаил Гмырин. - Предстоящий в Архангельске форум, я надеюсь, позволит обозначить проблемы муниципалитетов. Важно, что процесс сегодня пошёл. Стоит задача именно на базе Северодвинска, его промышленных предприятий создать опорную зону для технического развития, обслуживания арктической техники.