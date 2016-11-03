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Архангельский железнодорожный мост в будущем году будет закрыт для автотранспорта

Это решение обусловлено необходимостью провести капитальные работы на подъемной части моста, испытывающей предельную нагрузку.

Ремонт же обеспечит гарантированные подъём и опускание в период низких температур до -20°С, которые снова стали не редкостью в регионе.

Общая стоимость работ пока составляет 350-360 млн. рублей, но будет корректироваться как с учетом инфляции, так и возникающих непредвиденных ситуациях.

По сегодняшнему плану, по мосту в будущем году будут ходить только железнодорожные составы, автомобилистам придется воспользоваться другими переездами через Северную Двину.

Пока расчетное время ремонта автомобильной части моста два-три месяца… но проектировщики честно предупреждают, что оно может увеличиться.

 

03 февраль 11:35 | : Экономика

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