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Окружное шоссе в Северодвинске как путь к реализации инвестиционных проектов

Состоялась видеоконференция с Фондом развития моногородов по вопросу подготовки заявки Северодвинска на финансирование реконструкции и строительства Окружного шоссе, необходимого для реализации инвестиционных проектов.

В совещании от Фонда участвовал руководитель проекта моногорода Северодвинска Виталий Кодзасов, от Архангельской области - заместитель председателя правительства Виктор Иконников, от Северодвинска - мэр Михаил Гмырин и руководители предприятий, представивших свои проекты: АО «Северный рейд», АО «Северодвинский Агрокомбинат», ООО «ПСК «Высота», ООО «Полярные зори», ООО «РДМ Сервис», ИП Вериго Э.К., ИП Володькин А.В.

В рамках комплексного инвестиционного плана модернизации Северодвинска как моногорода с руководством Фонда продолжается обсуждение восьми проектов. Они создадут около 200 новых рабочих мест.

Глава города в своём выступлении отметил, что инвестпроекты могут быть реализованы только при условии строительства и реконструкции участков Окружного шоссе. Общая стоимость работ составляет около 800 млн рублей. Транспортная доступность важна для всех предприятий, находящихся в этом районе. Кроме того, данный участок автодороги позволит значительно разгрузить транспортные потоки, обеспечит прямой выход на трассу М8 и в город Онегу.

На видеоконференции Северодвинск дал обоснования необходимости привлечения федеральных средств. Позицию города корабелов поддерживает правительство Архангельской области.

- Совместно с администрацией Северодвинска будем продолжать совместную работу и дальше, - заверил заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор Иконников.

(по материалам сайта северодвинской мэрии)

26 январь 07:58 | : Экономика

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