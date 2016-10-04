Долги здравоохранения Архангельской области расписаны по пунктам

Правительства Архангельской области объяснилось по поводу наличия огромной задолженности у 23 медицинских учреждений региона, сообщает независимый депутат Архангельского областного собрания Юрий Шаров на своей страничке в социальной сети.
- По состоянию на 1 ноября 2016 года задолженность составляет 262,2 млн. рублей, в том числе 15,1 по коммуналке, 149,5 по медикаментам, 25,7 по организации питания больных. Мероприятия по выходу из тяжелой ситуации: организационно-штатные мероприятия (надо понимать сокращения персонала), рациональное использование площадей учреждений, эффективные закупки, уменьшение кадастровой стоимости земли. Будем совместно с Правительством региона держать вопрос на контроле.
«Будем совместно», судя по всему, касается совместной работы областного правительства с депутатским корпусом.