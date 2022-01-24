Из Архангельска на юг, в Москву и Питер побегут дополнительные поезда

С учетом растущего спроса на поездки в летний период назначаются сезонные поезда для доставки пассажиров с вокзалов и станций Северной железной дороги в направлении курортов побережья Черного моря и обратно. В настоящее время назначены поезда № 261/262 Архангельск – Адлер, № 539/540 Кострома – Анапа, № 282/281 Череповец – Адлер.
Кроме того, производится увеличение периодичности курсирования и количества поездов дальнего следования в других популярных направлениях. В частности, летом будут чаще курсировать поезда между Москвой и Лабытнанги, Санкт-Петербургом и Архангельском, из Архангельска в Москву.
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Продажи билетов открываются по мере назначения поездов. Глубина продажи на поезда южного направления составляет 45 суток.
Подробную информацию можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок бесплатный), на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», в билетных кассах на вокзалах и станциях, с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».