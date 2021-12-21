Митрополит Корнилий возложил цветы к монументу Победы в Архангельске

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий в День Победы, 9 мая, возложил цветы к монументу Победы на площади Мира в областной столице.
Архипастырь принял участие в церемонии вместе с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, председателем регионального Собрания депутатов Екатериной Прокопьевой, градоначальником областной столицы Дмитрием Моревым и другими известными людьми города и области, представителями правоохранительных ведомств, военнослужащими Архангельского гарнизона и деятелями патриотических объединений.
Отметим, что День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в которой советский народ боролся за свободу и независимость своей Родины против фашистской Германии и ее союзников, отмечается в нашей стране как всенародный праздник.
Великая Отечественная война началась на рассвете 22 июня 1941 г., когда фашистская Германия напала на Советский Союз. На ее стороне выступили Румыния, Италия, а через несколько дней Венгрия, Словакия и Финляндия.
Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На огромном фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды сражались от 8 до 12,8 млн человек, применялось от 5,7 до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 84 до 163 тысяч орудий и минометов, от 6,5 до 18,8 тысяч самолетов. Такого огромного размаха боевых действий и концентрации такой большой массы военной техники история войн еще не знала.
Советскому Союзу потребовалось принять чрезвычайные меры по организации отпора захватчикам и коренной перестройке жизни государства, превращению страны в единый лагерь борьбы с врагом. На борьбу с поработителями встала вся страна. На фронте и в тылу людей всех наций и народностей объединяла одна цель - выстоять и победить. Уже в 1941 г. план молниеносной войны, в ходе которой германское командование планировало за несколько месяцев захватить весь Советский Союз, провалился в битве под Москвой. Мир помнит несгибаемое мужество героев Брестской крепости, защитников Ленинграда и Сталинграда, Киева и Минска, Одессы и Севастополя, Новороссийска и Керчи, Тулы, Смоленска и Мурманска. Эти города стали городами-героями.
Лишь на оборонительных рубежах Севастополя было уничтожено столько вражеских солдат и офицеров, сколько гитлеровская армия потеряла на всех театрах военных действий до нападения на СССР.
Страна выстояла, и ход событий переломился. Советские воины разгромили фашистские войска под Москвой, Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, нанесли врагу сокрушительные удары на Курской дуге, Правобережной Украине и в Белоруссии, в Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской и Берлинской операциях.
На протяжении почти четырех лет войны Вооруженные силы СССР разгромили 607 дивизий фашистского блока. На Восточном фронте немецкие войска и их союзники потеряли почти 10 млн. человек. Были истреблены десятки тысяч танков и боевых самолетов. Тем самым военная машина фашизма была разбита, вместе с ней рухнул фашистский третий рейх, государственный строй нацистской Германии. Тяжелая война окончилась победой СССР.
Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан в пригороде Берлина 8 мая в 22:43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0:43). Именно из-за этой разницы во времени День окончания Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая, а в Советском Союзе — 9 мая.
В СССР 9 мая был объявлен Днем Победы над фашистской Германией указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 г. В указе этот день объявлялся «всенародным праздником в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции». Указом 9 мая объявлялся нерабочим днем.
24 июня 1945 г. на Красной площади в Москве прошел Парад Победы. Парад принимал первый заместитель наркома обороны СССР, заместитель Верховного Главнокомандующего, командующий войсками 1-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза Георгий Жуков. Закончился парад знаменитым выходом 200 знаменосцев, каждый из которых кинул флаг немецкого войска к Мавзолею, тем самым продемонстрировав окончательность и масштабность победы советской армии и советского народа.
Однако выходным днем 9 мая оставалось лишь три года. В конце 1947 г. вышел указ президиума Верховного совета СССР, согласно которому день 9 мая — праздник победы над Германией — объявлялся рабочим днем.
И лишь в 1965 г., в год двадцатилетнего юбилея победы советских войск, указом президиума Верховного совета день 9 мая был снова объявлен нерабочим днем. Празднику был придан исключительно торжественный статус, учреждена специальная юбилейная медаль. 9 мая 1965 г. на Красной площади в Москве был проведен военный парад, и перед войсками пронесли Знамя Победы.
С той поры День Победы всегда отмечался в СССР очень торжественно, а проведение военных парадов 9 мая стало традицией. Улицы и площади украшали флагами и транспарантами. В 7 часов вечера объявлялась минута молчания в память о погибших. Традиционными стали массовые встречи ветеранов в центре Москвы.
9 мая 1991 г. состоялся последний парад эпохи СССР, и до 1995 г. парады не проводились. В 1995 г. по случаю 50-летия Победы военный парад прошел в Москве по Кутузовскому проспекту у Поклонной горы. На нем были продемонстрированы образцы боевой техники, по Красной же площади прошли колонны ветеранов.
С 1996 г. традиция проведения военных парадов на главной площади страны была закреплена законом «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг..». Согласно ему парады должны проходить не только в Москве, но и в городах-героях, и в городах, где дислоцированы штабы военных округов и флотов. Участие военной техники в законе не закреплено.
С этого времени парады проводятся ежегодно. В праздник Победы проходят встречи ветеранов, торжественные мероприятия и концерты. К памятникам боевой славы, мемориалам, братским могилам возлагаются венки и цветы, выставляются почетные караулы. В церквях и храмах России проводятся поминальные службы.
Ежегодно в этот день в городах-героях Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Новороссийске, Туле, Смоленске и Мурманске, а также в городах Калининграде, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Чите, Хабаровске, Владивостоке, Североморске и Севастополе производится праздничный артиллерийский салют. Первый салют по случаю Дня Победы был произведен в Москве 9 мая 1945 года 30 залпами из тысячи орудий.
С 2005 г. проводится патриотическая акция «Георгиевская ленточка» с целью вернуть и привить ценность праздника молодому поколению. В канун празднования дня Победы каждый может повязать на руку, сумку или антенну автомобиля "Георгиевскую ленточку" в знак памяти о героическом прошлом СССР, как символ воинской доблести, Победы, боевой славы и признания заслуг фронтовиков.