Многотысячный "Бессмертный экипаж" прошел по улицам Архангельска

Несколько тысяч архангелогородцев в ходе шествия «Бессмертного полка» в Архангельске присоединились к колонне «Бессмертного экипажа Северных конвоев».
В течение 7 лет проект «Бессмертный экипаж» поддерживает Группа Аквилон. За эти годы для архангелогородцев за счет компании было изготовлено около 2 тыс. портретов героев Великой Отечественной войны.
- Акция «Бессмертный полк» является замечательным примером сохранения исторической памяти о Великой Победе. Это абсолютно искренний, честный проект, это личная память людей. «Бессмертный полк» нашей семьи – это мой дед Александр Федорович Кочетков и дед моей супруги Борис Михайлович Керге. Александр Федорович встретил войну на Соловках в составе Учебного отряда Северного флота. 80 лет назад с формированием Соловецкой школы юнг стал ее преподавателем, готовил пополнение для действующих флотов. Затем был направлен на службу в органы военной контрразведки, окончил Высшую школу СМЕРШа, войну завершил капитаном 3-го ранга в Прибалтике в составе частей Балтийского флота, блокировавших Курляндскую группировку немцев. Борис Михайлович Керге был участником Северных конвоев. В 1942 году в составе конвоя PQ-16 участвовал в походе из Исландии в Мурманск и Архангельск. О том, как немцы стремились уничтожить караван, говорит то, что из 35 транспортов было потоплено восемь. Мы ежегодно поддерживаем проект «Бессмертный экипаж» в Архангельске. И это не только изготовление штендеров, телевизионная трансляция и издание книг об истории северных конвоев. Это и архивные поиски, установление судеб конкретных людей – героев войны. Пока жива память, наши герои не умерли. Это своего рода эстафета во времени: от детей к внукам, от внуков к правнукам, - отметил председатель Совета директоров Группы Аквилон Александр Фролов.
Формирование 2-й роты «Бессмертного полка» - «Бессмертного экипажа» на площади Профсоюзов началось 9 мая с 8.30 утра.
Кадеты Архангельского морского кадетского корпуса выполняли самую почетную обязанность – они несли во главе строя 14-метровый плакат с надписью «Бессмертный экипаж – Архангельск». За кадетами встали их младшие сверстники – юнгаши Архангельской школы Соловецких юнг с портретами выпускников этого знаменитого учебного заведения, 80-летие которого мы будем отмечать совсем скоро.
С самого первого прохождения «Бессмертного экипажа» семь лет назад одни из главных участников мероприятия – курсанты и преподаватели Арктического морского института им. В. Воронина. У них особая миссия – пронести в одном строю портреты выпускников Архангельской «мореходки» - участников Северных конвоев и их соратников – моряков из стран антигитлеровской коалиции.
- Сегодня, когда политики на западе забывают о том, что именно СССР внес решающий вклад в Победу во Второй мировой войне, когда в некоторых странах разрушают памятники советским солдатам, нам очень важно напомнить о том, что 77 лет назад мы были союзниками в борьбе с нацизмом. Наши деды и прадеды плечом к плечу сражались с фашизмом. Именно поэтому мы проносим в строю «Бессмертного полка» портреты моряков – участников Северных конвоев из стран антигитлеровской коалиции, - говорит председатель Клуба «Братство Северных конвоев» Сергей Терентьев.
Также в колонне впервые – студенты Высшей школы рыболовства и морских технологий САФУ и Архангельского техникума водных магистралей им. Орешкова. В строю «Бессмертного экипажа» по городу воинской славы Архангельску прошли также ветераны Северного флота, Северного морского пароходства, Архангельского морского порта, Тралового флота и многочисленные родственники участников Северных конвоев.
- В битве за Арктику в годы Великой Отечественной войны так или иначе участвовали практически все архангелогородцы от мала до велика. Военные моряки воевали на Северном флоте и Беломорской флотилии, торговые – участвовали в зарубежных и внутренних конвоях, осуществляли ледокольную и лоцманскую проводку судов. Летчики вели ледовую разведку, выполняли авиационное прикрытие, а зенитчики – противовоздушную оборону в порту. Проводка конвоев была бы невозможна без выполнения гидрографических работ, функционирования маяков, навигационных знаков и метеорологических станций, без работ по углублению фарватеров. Свой вклад внесли те, кто служил на буксирах и водоналивных судах, принимал и разгружал транспорты в портах, отправлял грузы по железной дороге, работал на судоремонтных заводах, кто участвовал в строительстве и реконструкции портовых сооружений в Архангельске и Молотовске, Онеге, Беломорске, Кандалакше, на Новой Земле и Диксоне, кто прокладывал железнодорожную ветку от Исакогорки до Экономии. Поэтому для многих горожан Северные конвои – это личная история их семьи, вклада их дедов и прадедов в Победу! Мы искренне благодарны всем, кто откликнулся на наш призыв и сегодня принял участие в шествии, – отметил координатор проекта «Бессмертный экипаж» Георгий Гудим-Левкович.