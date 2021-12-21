Александр Цыбульский: "Мы - преданные потомки героев"

- Уважаемые жители Архангельской области! Наши дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, люди, чье детство пришлось на тяжелейшие военные и послевоенные годы! Поздравляю вас с величайшим праздником в истории России – Днём Победы!
Память о наших героических предках, победителях Великой Отечественной войны, мы, сегодняшнее поколение защитников Отечества, храним на протяжении всей жизни. С малых лет с мальчишеским любопытством мы расспрашивали своих дедов и прадедов об их боевых походах 1941–1945 годов, представляя, как всегда будем соответствовать их подвигу.
Эта память сегодня – самое главное наше оружие против любого врага, она сплачивает весь российский народ, чтобы не дать никому переписать нашу историю. Мы – патриоты своей великой страны и преданные потомки героев Великой Отечественной войны.
77-й День Победы с годами не умаляет ценности этого священного праздника. Для тех, кто прошел все испытания военных лет и сегодня встречает победоносный май, слёзы на глазах всё те же. Это слёзы воспоминаний и горечи от потерь боевых товарищей, родных, друзей. И это слёзы счастья, которое пронзило сердца победителей 9 мая 1945 года.
Дорогие ветераны! Вы отстояли мир не только для своих современников. Вы заложили его прочную основу для будущих поколений. Вы победили главное зло – фашизм. И сегодня наш долг перед вами – сделать всё, чтобы в мире не было места этому страшному, беспощадному по своей жестокости явлению, которое подрывает всю систему человеческих ценностей.
9 Мая – самый важный и дорогой праздник для миллионов людей. Это – символ любви к Родине, веры в неисчерпаемые силы единого российского многонационального народа. Он наполнен чувством гордости за Отчизну, торжеством жизни и бесконечной благодарностью к поколению фронтовиков и тружеников тыла – к тем, кто по́том и кровью ковал для нас, своих потомков, Великую Победу.
Дорогие ветераны! Мирное небо над нашей Родиной соткано из ваших ратных и трудовых подвигов. Вы отстояли страну, защитили ее свободу и независимость. Теперь наш долг – сохранить это бесценное достояние.
Желаю вам долгих лет жизни, счастья, мира и радости!
С праздником! С Днем Великой Победы!
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский