Игорь Скубенко о тех, кто защитил страну

В поздравлении главы Северодвинска говорится:
«Дорогие ветераны! Уважаемые северодвинцы! От всей души поздравляю вас с нашим главным праздником - с Днём Великой Победы!
В огненных сороковых советские люди ценой своих жизней спасли мир от фашизма, отстояли независимость Родины. Сегодня пришёл наш черёд: мы обязаны сохранить память о Великой Отечественной войне, не позволить переписать историю, не дать шанс нацизму вновь поднять голову.
Мы низко кланяемся участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам фашистских лагерей - всем, чья молодость опалена войной. Особые слова благодарности тем, кто с оружием в руках отстаивал независимость нашей Родины, приближая День Победы. Все вы - поколение Победителей. Для нас, особенно для нашей молодёжи, вы - пример мужества и любви к Отчизне.
Вы защитили нашу страну, подняли её из руин и героическим трудом построили мощное государство. Вы воспитали в детях и внуках любовь к Родине, трепетное отношение к памяти о Великой Отечественной войне.
Известно, что война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Наши поисковики каждый год выезжают на поля сражений великой войны, устанавливают имена неизвестных героев и с почестями предают земле останки воинов, погибших в боях с фашистами. И сейчас северодвинские патриоты уже работают в выездных экспедициях, чтобы никто не был забыт.
Город и страна гордятся вами! Память об испытаниях, которые выпали на вашу долю в годы военного лихолетья, всегда будет жить в наших сердцах. Мы все в неоплатном долгу перед старшим поколением.
Низкий поклон участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла за мирное небо над головой! Пусть будет вечной память погибшим за Родину и вечной - слава победителям!
С Днём Победы!».